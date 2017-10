Nesoglasja v svetu ljubljanskega UKC-ja: odstopili še dve članici

Svet ljubljanskega UKC-ja po odstopu predsednika Tomaža Glažarja prejšnji teden ostal še brez dveh članic: še dve predstavnici ustanovitelja, Mateja Radej Bizjak in Simona Hribar Motore, sta namreč podali odstopno izjavo.

Prejšnji teden je svet zavoda najprej zapustil Glažar, kot razlog za odstop pa navedel, da "so posamezni člani vlade neupravičeno diskreditirali delo sveta zavoda in posegali v avtonomnost njegovih odločitev".

Vihar je sprožil torkov sklep sveta, da ne bo odločal o odgovornosti vodstva za razmere na oddelku otroške kardiologije, zaradi česar so se na Glažarja in ostale člane sveta usule kritike tako pristojne ministrice Milojke Kolar Celarc kot tudi celotne koalicije. Kolar Celarčeva je pozneje pojasnila, da je odstop sprejela in bo vladi predlagala njegovo razrešitev, saj vodstvo UKC-ja ni storilo dovolj za odpravo nepravilnosti na otroški kardiologiji, a kljub temu ostalo na položaju, saj svet zavoda o njegovi odgovornosti ni odločal.

Kot je po seji prejšnji teden dejal Glažar, so člani sveta sklenili, da o odgovornosti vodstva za program otroške kardiologije "ne bomo glasovali, ker na osnovi strokovnega sveta ni potrebe" in ker niso pravi naslov, da bi odločali o strokovnih vprašanjih. Glažar je dodal, da je strokovni svet podprl strokovno direktorico Marijo Pfeifer, škode kliničnemu centru zaradi izjav vodstva v javnosti pa niso mogli dokazati, zato ne morejo odločati o razrešitvi.

Del sveta v javnem, pismu pojasnjeval dogajanje ne seji prejšnji teden

V petek je nato večina članov sveta UKC-ja v sporočilu za javnost opozorila, da Glažarjeve izjave ob odstopu ne ustrezajo dejanskemu stanju oz. temu, kar se je na seji dogajalo. Strinjali so se, da se o odgovornosti strokovnega vodstva ali generalnega direktorja za razmere na otroški kardiologiji svet res ni izrekel. So pa sprejeli dva sklepa glede otroške kardiologije, in sicer da se je svet seznanil s poročilom strokovnega sveta o odgovornosti strokovne direktorice Marije Pfeifer in jo soglasno podprl, poleg tega pa so ji izrekli tudi podporo pri nadaljevanju začetih aktivnosti na področju izvajanja programa zdravljenja bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami.

Ob tem so sklenili, da bodo na naslednjo sejo sveta povabili pooblaščenko za varnost bolnikov v UKC Jelko Mlakar, da predstavi stanje glede varnostnih zapletov v UKC-ju. O odgovornosti strokovne direktorice ali generalnega direktorja UKC Ljubljana se torej svet ni izrekel. Vendar pa, kot poudarjajo, ne drži, "da bi svetniki sklenili, da o odgovornosti vodstva za slabe razmere v službi za otroško kardiologijo ne bodo odločali ali da odgovornost najvišjega vodstva ne obstaja". "Prav tako ne drži izjava, da na osnovi mnenja strokovnega sveta ne moremo, ali da bi bilo nekorektno, da se kakršen koli postopek nadaljuje," so zatrdili v petek. Ob tem pojasnjujejo, da svet zavoda res ni pristojen za presojo strokovnih vprašanj, je pa kot organ upravljanja izrecno pristojen za imenovanje ali razrešitev strokovnega in generalnega direktorja zavoda.

Je Pfeiferjeva škodila ugledu, ko je razkrila problematičnega zdravnika?

Strokovna direktorica UKC-ja Ljubljana Marija Pfeifer je pred časom dejala, da so od januarja odkrili 22 primerov napačnih diagnoz pri enem zdravniku na pediatrični kliniki, zato so se pojavili očitki, da je s takšnimi izjavami škodila ugledu UKC-ju. Strokovni svet je ocenil, da komuniciranje v tej zgodbi večkrat ni bilo ustrezno, kritike pa so letele predvsem na Pfeiferjevo, je po seji dejal Glažar in dodal, da vsak dela napake, ki pa so pogosto tudi osnova za izboljšanje v prihodnje.

Večina drugih svetnikov je v že omenjenem pismu opozorila, da Glažarjeve izjave ne držijo povsem: Res je, da niso razpravljali o konkretni višini škode, a so vodstvu jasno predstavili, da tako nastopi v medijih niso primerni in da mnogi ukrepi v UKC Ljubljana niso bili opravljeni v skladu z načelom kulture varnosti, kar je močno škodovalo UKC-ju kot zdravstvu nasploh, so zatrdili.

Na Glažarjeve očitke, da gre pri petkovi izjavi za manipulacijo, so nato v ponedeljek iz UKC-ja posredovali še (eno) izjavo šestih članov in članic sveta, v katerem ti zanikajo, da bi z omenjenim zapisom na laž postavljali Glažarja. Želeli so namreč zgolj pojasniti, kaj se je na seji dogajalo ob obravnavi točke otroške kardiologije in kardiokirurgije.

Že več mesecev prelagajo odločanje o odgovornosti

Svet UKC-ja se je premlevanja odgovornosti vodstva UKC-ja za stanje na otroški kardiologiji lotil, ko je v javnost prišla informacija o domnevno neustreznih diagnozah in zdravljenjih na tem programu, zaradi česar je sprva vodstvo UKC-ja želelo razrešiti strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kendo, nato pa je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pozvala generalnega direktorja UKC-ja Andraža Kopača in Pfeiferjevo, naj odstopita, a tega nista storila.

Svet UKC Ljubljana sicer sestavlja šest predstavnikov ustanovitelja (vlade), trije predstavniki zaposlenih ter po en predstavnik mesta Ljubljana in uporabnikov.

