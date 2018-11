Minister je dejal, da so letos za skrajšanje čakalnih dob namenili 36 milijonov evrov, prihodnje leto pa bodo zagotovili 110 milijonov evrov. Foto: BoBo Dodaj v

Trboveljska bolnišnica zadovoljivo na poti sanacije, a še vedno posluje z izgubo

Drugo leto bo za krajšanje čakalnih dob na voljo 110 milijonov evrov

13. november 2018 ob 17:47

Trbovlje - MMC RTV SLO, STA

Zdravstveni minister Samo Fakin je potek sanacije poslovanja trboveljske bolnišnice ocenil kot zadovoljivega, a pozval upravo, da zmanjša stroške materiala in storitev ter izboljša interno komunikacijo med zaposlenimi.

Bolnišnica je junija začela izvajati 19 sanacijskih ukrepov, s katerimi želijo sanirati poslovanje ene najmanjših regijskih bolnišnic pri nas in jo do leta 2020 pripeljati iz rdečih številk. Bolnišnica je sicer tudi v teh prvih devetih mesecih poslovala z izgubo.

Podpredsednik odbora za sanacijo bolnišnic Robert Cugelj meni, da mora trboveljska bolnišnica zmanjšati stroške materiala in storitev ter izboljšati interno komunikacijo, če želi splavati iz rdečih številk. Če bo to storjeno, je Cugelj prepričan, da bo bolnišnica prihodnje leto poslovala pozitivno.

Direktorica trboveljske bolnišnice Romana Martinčič je dejala, da so v devetmesečju poslovali z izgubo v višini 372.000 evrov, kar je znotraj načrtovane izgube, po njeni oceni pa letos ne bodo prekoračili 405.000 evrov načrtovane izgube.

"Sanacijski ukrepi tečejo po načrtu, kažejo se tudi prvi finančni učinki. Največ pozornosti namenjamo stroškom zdravstvenega materiala, zdravil in storitev," je dejala Martinčičeva in priznala, da je glavni krivec za izgubo urgentni center, ki kljub drugačni organizaciji dela še vedno posluje negativno.

Martinčičeva je še napovedala, da imajo pred vrati napredovanja zdravstvenega kadra, skrbi pa jih, da je za leto 2019 napovedano napredovanje kar 180 ljudi.

Drugo leto za krajšanje čakalnih dob 110 milijonov evrov

Fakin je postregel tudi s podatkom, da je letos za skrajšanje čakalnih dob namenjenih 36 milijonov evrov, prihodnje leto pa bo na voljo 110 milijonov evrov. "Če se bodo vsi potrudili, izgub in čakalnih dob prihodnje leto ne bi smelo biti. Konec tega meseca bomo analizirali poslovanje vsake bolnišnice posebej, zahtevali bomo tudi informacije, kaj so bolnišnice naredile za skrajšanje čakalnih vrst," pravi Fakin, ki vztraja pri oktobrski izjavi, da bodo bolnišnice v naslednjih šestih mesecih bistveno izboljšale svoje poslovanje.

Po njegovi oceni so nekatere bolnišnice že odlično sanirane in so sanacijo prekinile, nekatere pa so zelo problematične in bo treba v njihovo poslovanje poseči z odločnejšimi ukrepi.

Na vprašanje, ali je že sprejeta odločitev, katero ministrstvo bo bdelo nad dolgotrajno oskrbo, je Fakin odgovoril, da je to v pristojnosti ministrstva za zdravje in da pogovorov o prestavitvi kam drugam ni.

