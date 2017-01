Tudi UKC omejuje obiske: (zdravi) svojci na obisk le za pol ure

Vsi obiskovalci morajo biti zdravi

6. januar 2017 ob 12:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi gripe in prehladov so se po mariborskem kliničnem centru za omejitev obiska na vseh oddelkih odločili še v UKC-ju Ljubljana. Od sobote lahko bolnike med 15. in 17. uro za pol ure obiščeta največ dve zdravi osebi brez spremstva otrok.

Tudi v enotah intenzivne terapije bo čas trajanja obiskov skrajšan, število oseb pa je omejeno na eno zdravo osebo. Če je hospitaliziran otrok, ima pravico bivanja ob njem le eden izmed staršev ali uradni skrbnik, porodnice pa lahko obiščejo partnerji. Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, so ob tem opozorili v UKC-ju Ljubljana.

Če ste naročeni in bolni ...

Zdravi morajo biti tudi bolniki, ki so naročeni na elektivne posege. Če zbolijo, jih v UKC-ju Ljubljana prosijo, da v tem primeru obvestijo oddelek, kjer bi morali biti sprejeti.

V zadnjih dneh se v UKC-ju Ljubljana povečuje število bolnikov z okužbami dihal in obolelih z gripo. Povečal se je tudi priliv bolnikov na internistični prvi pomoči interne klinike, zato jim zmanjkuje tudi postelj. Zagotavljajo, da se proti gripi najučinkoviteje zaščitimo s cepljenjem, zato vsem, ki se še niso cepili, svetujejo, da to storijo.

Omejitev tudi v Mariboru in drugje po državi

Obiske so zaradi povečanega števila virusnih obolenj dihal v četrtek na vseh oddelkih omejili tudi v UKC-ju Maribor. Do preklica bo mogoč obisk le ene zdrave odrasle osebe pri bolniku. Osebe s prehladnimi ali drugimi nalezljivimi obolenji opozarjajo, naj ne obiskujejo bolnišnice še vsaj 24 ur po prenehanju bolezenskih težav. Ob obisku je treba upoštevati osnovna higienska načela, obiske v porodnišnici pa priporočajo le možu oziroma partnerju, izključno v času obiskov.

V preteklih dneh so zaradi virusnih okužb in prvih primerov sezonske gripe obiske omejili tudi v bolnišnicah v Slovenj Gradcu, Novem mestu, Novi Gorici, Izoli in na Jesenicah.

T. K. B.