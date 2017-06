V slovenski Istri kljub več krvodajalcem znova primanjkuje krvi

Izdaja krvi je v zadnjem mesecu izredno visoka

6. junij 2017 ob 15:51

Izola - MMC RTV SLO

Stanje zalog krvi v Istri trenutno kaže pomanjkanje. Krvne skupine A+, AB- in 0- so celo na kritični meji.

V poletnih mesecih krvodajalci odidejo na dopust, pacienti pa ostajajo, poudarja vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Izola Irena Kramar. Izdaja krvi je v zadnjem mesecu izredno visoka, pravi. "Že tako je v poletnih mesecih visoka, zdaj pa je neobičajno. Določenih krvnih skupin že kronično primanjkuje. Nekaj tega pripisujemo tudi želji po zmanjševanju čakalnih dob, kar pomeni vedno več operacij in vedno več potreb po krvi."

V zadnjem letu se je število sprejetih krvodajalcev na območju slovenske Istre, Postojne, Brkinov in Krasa povečalo za dobre tri odstotke. Skrbi, kako bo poleti, pa ostajajo. Vendar je strokovni sodelavec za krvodajalstvo Rdečega križa Slovenije Boštjan Novak optimist. "Od samega začetka je več kot 60 let darovanja krvi na Obali in skoraj ni družine, v kateri ni eden od članov krvodajalec. Ugotavljamo, da je tudi vedno več novih mladih krvodajalcev."

Mentorica dijakov Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper Darja Palčič pa pravi, da so mladi izredno solidarni. "Nekateri pravijo, ah, ta današnja mladina, ampak mladi so izredno solidarni, in tega se še premalo zavedamo in to premalo cenimo."

Jelka Lahajnar, Koprčanka, ki je že 93-krat darovala kri, ob vsem poudarja: "Glede na to, da smo v evropski skupnosti in da so v Italiji podaljšali krvodajalstvo na 68 let, mislim, da bi to lahko naredili tudi pri nas. Življenjska doba se daljša."

Večina krvodajalcev pride na odvzem sama, brez vabila. Med njimi narašča število takih, ki uporabljajo aplikacijo za pametne telefone in upoštevajo potrebe po določeni krvni skupini.

Mateja Brežan, Radio Koper