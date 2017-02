Zaradi pogodb s hrvaškimi anesteziologi tri ovadbe

Sporne naj bi bile provizije

Policisti so zaradi spornega sklepanja pogodb o sodelovanju z reškimi anesteziologi ovadili tri fizične osebe, med njimi tudi nekdanjega direktorja UKC-ja Maribor Gregorja Pivca.

Po informacijah časopisa Večer so zaradi domnevno spornih pogodb, ki jih je pred skoraj enim letom sklenil UKC Maribor z reškimi anesteziologi, ovadeni tedanji direktor Gregor Pivec, Miha Pogačnik, vodja Inštituta za raziskave v medicini, prek katerega so hrvaški strokovnjaki prišli v Maribor, in pred kratkim odpuščeni vodja nabave v mariborski bolnišnici Peter Weissensteiner.

Mariborski klinični center je februarja lani s Pogačnikovim inštitutom sklenil petletno pogodbo, s katero je Pivec reševal pomanjkanje anesteziologov. Pri tem so bile najspornejše provizije, ki naj bi se kljub prvotnemu zanikanju Pogačnika gibale med deset in dvajset odstotkov. Hrvaški zdravniki naj bi za en prihod v Maribor prejeli tudi do 1250 evrov bruto, kar je razjezilo njihove slovenske kolege, ki so bili plačani manj.

Tožilstvo ovadbo še preučuje

Na specializiranem državnem tožilstvu so povedali, da je zadeva še v fazi preučevanja. Ovadbe so namreč prejeli šele na začetku meseca, in sicer zaradi kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Gre za rezultat lanskih julijskih kriminalističnih preiskav, v kateri so preučevali dokumentacijo v povezavi s pogodbo med UKC-jem Maribor in Inštitutom za raziskovanje v medicini.

Pivec, ki je vodenje UKC-ja Maribor po dolgih letih lani predal Janezu Lavretu, za zdaj zadeve ni bil pripravljeni komentirati. Ne v tej fazi, je dejal časopisu. Tudi odziva drugih dveh domnevno ovadenih za zdaj še ni, piše Večer.

Pivec sam pozival MZ, naj presodi o pogodbi

Svet zavoda UKC-ja Maribor je konec lanskega marca na predlog predsednice Vlaste Kovačič Mežek uvedel upravni nadzor nad omenjeno pogodbo, Pivec pa je takrat razlagal, da imajo podobnih pogodb za nakup storitev sklenjenih vsaj sedem. Med drugim so imeli po njegovih besedah take pogodbe sklenjene tudi z medicinsko fakulteto in Zavodom za zdravstveno varstvo.

Kot še dodaja Večer, je Pivec celo sam pozval ministrstvo, naj dokončno presodi o pogodbi v primeru anesteziologov, to pa mu je poslalo stališče, da je takšna pogodba nezakonita. Kljub temu je vodstvo mariborske bolnišnice konec maja sklenilo, da pogodba za prihod reških anesteziologov ni sporna, saj brez njihove pomoči ne bi mogli opravljati programskih operacij, prekinitev sodelovanja pa bi pomenila tudi poslovno škodo.

Sedanji direktor UKC-j< Maribor Janez Lavre je novembra lani zagotavljal, da bo sicer petletno pogodbo prekinil v skladu z določili, po seji sveta zavoda prejšnji teden pa je še zagotovil, da bo o njej odločil najpozneje v tednu dni.

