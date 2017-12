Aleš Šabeder začasno na čelu UKC-ja Ljubljana. Kopač: Razrešitev je nezakonita.

Andraž Kopač se poslavlja, Marija Pfeifer ostaja do januarja

13. december 2017 ob 17:01,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 18:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet UKC-ja Ljubljana je krivdno razrešil generalnega direktorja Andraža Kopača in za v. d. generalnega direktorja imenoval Aleša Šabedra, je po seji sveta povedal predsednik sveta Jože Golobič. Strokovna direktorica Marija Pfeifer pa bo funkcijo zapustila z upokojitvijo. Kopač je po seji dejal, da je razrešitev nezakonita in da je svetu sam predlagal svoj umik.

Kopač je po seji dejal, da je svetu sam predlagal svoj umik s položaja, ko bi bil imenovan nov generalni direktor, zato po njegovem mnenju ni nobenega "razloga za izredne razmere, saj delamo dobro". Ponovil je, da razlogov za razrešitev ni in zato je po njegovem mnenju razrešitev nezakonita.

Odločitvi sveta zavoda mora dati soglasje še vlada, potem pa bo Kopač 1. januarja razrešen s funkcije. Golobič je po seji dejal, da jih je Kopač seznanil s svojim odgovorom na predlagano razrešitev, a jih ni prepričal. Golobič sicer ni želel konkretno pojasniti, kaj je svet očital Kopaču, je pa dejal, da so razlogi "generalno znani že od prej".

Tudi strokovna direktorica ne vidi razlogov za razrešitev

Glede Pfeiferjeve je svet UKC-ja sklenil, da jo bo zaradi prenehanja delovnega razmerja razrešil 3. januarja 2018. Takrat bo namreč izpolni pogoje za upokojitev. Po besedah Golobiča danes niso razpravljali o razlogih, zakaj so predlagali krivdno razrešitev Pfeiferjeve, saj bi bilo to neproduktivno, in želijo prispevati k umiritvi razmer v UKC-ju.

Tudi Pfeiferjeva ostaja prepričana, da ni razlogov ne za njeno ne za Kopačevo razrešitev. Kot je dejala v izjavi medijem, svet danes niti ni obravnaval očitkov, zaradi katerih je začel postopek njene razrešitve. "O tem, kar je bilo našteto v utemeljitvah, ki so bile za lase privlečene, se ni niti razpravljalo. Ni utemeljenih razlogov, da bi me lahko po krivdni poti razreševali. Mislim, da so to dojeli, pa tudi povezali, da moram po naravni poti iti v pokoj," je dejala in dodala, da je na vse pripombe podala odgovore na podlagi česa so se po njeni oceni premislili in niso nadaljevali s postopkom, ki so ga začeli.

Nekdanji izvršni direktor prodaje na drobno

Golobič je ob tem pojasnil, da je bil Šabeder izvršni direktor prodaje na drobno v dveh večjih podjetjih pri nas, ima izkušnje z vodenjem sistemov in s pogajanji s sindikati. Na vprašanje, ali se je pripravljen potegovati tudi za poln mandat na tem mestu, je Golobič odgovoril, da bi bilo treba vprašati njega. A verjame, da se bo prijavil na razpis.

Svet zavoda je začel postopek razrešitve vodstva UKC-ja Ljubljana pred slabim mesecem, po neuradnih podatkih pa jima je svet očital povzročitev škode zavodu pri ukrepanju ob težavah v programu otroške srčne kirurgije. Oba sta sicer prepričana, da razlogov za njuno razrešitev ni.

Postopek za razrešitev trenutnega vodstva UKC-ja Ljubljana so začeli po dalj časa trajajočih kritikah na njun račun zaradi nenehnih afer. Ker svet UKC-ja v prejšnji sestavi ni odločal o njuni razrešitvi, je vlada zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu. Ta je takoj začel postopek razreševanja.

Strokovni svet: Odločitev je politična

Prav zato so se pred sejo sveta na dogajanje odzvali člani strokovnega sveta UKC-ja Ljubljana in na člane sveta naslovili odprto pismo, v katerem opozarjajo, da so vsi opravljeni strokovni nadzori obravnave otrok pokazali, da so bile odločitve vodstva zavoda ustrezne. Obenem so še navedli, da se je v mandatu generalnega direktorja bistveno popravil kazalnik smrtnosti bolnikov s prirojeno srčno napako.

Po mnenju strokovnega sveta je zato razrešitev politična, in ne strokovna. "Problematika programa se je sprevrgla v nepotrebno medijsko obračunavanje, ki je preseglo meje dostojnosti, etične naravnanosti in vneslo nemir in nezaupanje bolnikov in njihovih svojcev v naš zdravstveni sistem," so zapisali.

