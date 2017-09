Bo neuspeli razpis za opornice le izkoriščen kot priložnost za pritisk na dobavitelje?

Priložnost tudi za slovensko gospodarsko diplomacijo, da se izkaže

6. september 2017 ob 15:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V okviru skupnega javnega naročila za dobavo srčno-žilnih opornic ni bil izbran noben ponudnik, a predstavniki ministrstva za zdravje in razpisne komisije v tem vidijo priložnost.

Interventni kardiolog iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marko Noč, ki je bil član strokovne komisije za skupno javno naročanje opornic in je pred leti tudi prvi javno opozoril na preplačila srčno-žilnih opornic v slovenskem zdravstvu, je na današnji novinarski konferenci dejal, da je bilo kljub neuspešnosti razpisa s tem veliko doseženega.

Na skupnem javnem naročilu je sicer sodelovalo devet ponudnikov, a so bile cene večinoma višje od najvišje cene, ki jo je pogojeval razpis, ali pa niso imele priložene ustrezne dokumentacije o kakovosti.

"Po prvem razočaranju, ko sem videl cene, sem zadevo prespal. Potem sem videl, da je zadeva pozitivna in verjetno zgodovinska za Slovenijo," je dejal. Dodal je, da je s tem dokumentirano razkritje, da so dobavitelji v Sloveniji ponujali cene, ki so do 200 odstotkov višje kot cene za iste žilne opornice na Švedskem, kjer imajo sicer od dva do trikrat višji BDP na prebivalca.

"Dokumentirani pojav je slovenski nacionalni problem, a rešitev presega komisijo in ministrstvo za zdravje," je opozoril in dodal, da je treba ukrepati usklajeno, na najvišji državni ravni. "Gre za norčevanje iz slovenskih davkoplačevalcev, bolnikov in gre za po nepotrebnem zapravljen denar, ki bi se lahko porabil za milijon drugih stvari v slovenskem zdravstvu," je dejal.

Dva predloga

Tako predlaga, da bi multinacionalkam, ki proizvajajo opornice, prek veleposlaništev poslali dopis s podpisom vlade, v katerem bi jih opozorili na to prakso in na cene opornic, ki se ponujajo v Sloveniji in na Švedskem. Ob tem je treba opozoriti na ignoranco distributerjev, ki so se z višjo ceno od dovoljene prijavili na razpis, in izraziti pričakovanje, da bodo multinacionalke zagotovile primerljive cene, kot so na Švedskem. Če se to ne bo zgodilo, pa Noč predlaga, naj vlada o tem obvesti organe Evropske komisije.

Drugi njegov predlog pa je, da bi poklicali dobavitelje, ki so oddali tako ponudbo, na srečanje na vlado, kjer bi jih opozorili na omenjeno ignoranco. Nato pa bi po dveh ali treh mesecih ponovili skupno javno naročilo, pri čemer bi kot najvišjo mogočo ceno postavili takšno, kot jo imajo na Švedskem.

Direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje Tomaž Glažar pa je dejal, da bodo o tem obvestili pristojne v Sloveniji. "Mi nismo banana republika znotraj EU-ja, smo enakopravni član. Tudi dobavitelji morajo spoštovati, da nismo nič drugačni od drugih držav, ne od Švedov, ne Nemcev, ne Angležev," je dejal.

Tako Noč in Glažar sta ocenila, da je to odlična priložnost slovenske gospodarske diplomacije, da se izkaže.

Kakovost in varnost sta nespremenjeni

Predstojnik kardiologije v celjski bolnišnici Dragan Kovačič, ki je tudi sodeloval v strokovni komisiji, pa je dejal, da ima ta sicer neuspeli razpis že pozitivne učinke. Tako so kljub previsoko postavljenim cenam v razpisu nekateri ponudniki zastavili cene opornic, ki so vseeno nižje, kot pa zahtevajo v celjski bolnišnici.

Tako so že pozvali dobavitelje, naj znižajo oz. uskladijo te cene. Sicer pa Kovačič poudarja, da zdravnike ob trendu preganjanja visokih cen vseeno skrbi kakovost. A so se znotraj komisije zelo hitro poenotili o ravni, po kateri se kakovost obravnave v interventni kardiologiji v Sloveniji ne bo zniževala. Tako zagotavlja vsem bolnikom, da interventna kardiologija še vedno deluje na vrhunski ravni in da bodo varni.

AVK kot "impotenten organ"

Po odpiranju ponudb julija je ministrstvo za javno upravo Agenciji za varstvo konkurence (AVK) predalo dokumentacijo, da bi ugotovili, ali je šlo pri razpisu za usklajeno delovanje ponudnikov oz. za kartelno dogovarjanje. Na agenciji so danes pojasnili, da so 3. avgusta obvestili ministrstvo za javno upravo, da trenutne okoliščine ne kažejo na to, da bi bila verjetnost kartelnega dogovarjanja, zato agencija v tej zadevi ne bo uvedla postopka.

Noč je dejal, da mu je bilo že vnaprej jasno, da agencija ne bo ničesar naredila, saj da se tudi ni odzvala na prijavo nekdanjega pomočnika generalnega direktorja UKC-ja za komercialno dejavnost Bojana Urana. UKC je namreč želel iz Poljske uvoziti opornice za skoraj polovico cene, kolikor so jih kupovali od slovenskega dobavitelja. A so od Poljakov prejeli informacijo, da ne morejo dostaviti opornic, saj je nekdo iz UKC-ja o tem obvestil proizvajalca, podjetje Abbott, ki je zaustavil ta posel med Slovenijo in Poljsko.

Zato je Noč označil omenjeno agencijo za "dodaten impotenten organ nedelujoče pravne države".

T. H.