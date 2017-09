Bo projektnemu svetu uspelo rešiti ugled otroške srčne kirurgije?

Nesoglasja med stokovnjaki ne potihnejo

6. september 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nad otroško srčno kirurgijo bo bdel projektni svet, ki bo poskrbel za vzpostavitev centra za prirojene srčne napake, povezavo UKC-ja z enim od zunanjih centrov in zagotovil kakovostno zdravljenje.

V projektnem svetu, ki se bo danes sestal na prvi seji, so trije predstavniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, med njimi bosta generalni direktor Andraž Kopač in strokovna direktorica Marija Pfeifer, trije predstavniki ministrstva za zdravje, med njimi tudi državna sekretarka na ministrstvu Ana Medved, in predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Današnji sestanek bo na ministrstvu za zdravje.

Projektni svet naj bi revidiral sodelovanje UKC-ja s centroma za prirojene srčne napake v Massi v Italiji in Pragi na Češkem. Nato pa naj bi UKC s pomočjo projektnega sveta izbral institucijo, s katero naj bi vzpostavili tako sodelovanje, da bi zagotavljal neprestano navzočnost otroškega srčnega kirurga in otroškega kardiologa v UKC-ju Ljubljana.

Pogosto v središču pozornosti

Prav zagotavljanje nenehne prisotnosti tujih strokovnjakov v UKC-ju naj bi bila zdaj težava. Medtem ko naj bi pediatri v okviru tega programa želeli sodelovanje z Masso, pa naj bi kirurgi želeli Prago. Podpis pogodbe pa se je z ustanovitvijo projektnega sveta nekoliko zamaknil, je nedavno povedala strokovna direktorica Pfeiferjeva, ki se je sicer zaradi domnevne odgovornosti za stanje v programu znašla v nemilosti ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc.

V preteklih letih se je namreč dogajanje v programu otroške srčne kirurgije večkrat znašlo v središču poročanja medijev. Mednarodna komisija pod vodstvom Igorja Gregoriča, ki je opravila nadzor nad "starim" programom, ki je potekal med letoma 2007 in 2014, pa je ugotovila številne nepravilnosti, celo to, da bi bilo mogoče preprečiti smrt štirih otrok.

Nesoglasja med strokovnjaki

A nesoglasja med sodelujočimi strokovnjaki v programu niso potihnila niti po letu 2014, prav tako so v zadnjem letu prišli v javnost primeri neustreznega zdravljenja na področju otroške kardiologije. Spomnimo, da je prejšnji teden razkrita vsebina analize smrti dojenčka s prirojeno srčno napako pokazala, da bi bilo njegovo smrt mogoče preprečiti.

Za danes je bilo tudi načrtovano, da bo zdravstveni svet razpravljal o strategiji obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako, a so to točko umaknili z dnevnega reda, je potrdil predsednik zdravstvenega sveta Franc Strle. Kot je dejal, v gradivih določene stvari niso bile dovolj utemeljene oz. podatki niso bili dovolj natančni.

G. K.