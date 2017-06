Bo vrh ljubljanskega UKC-ja odšel?

Neurejene razmere na otroški kardiologiji

16. junij 2017 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes se pričakuje odziv vodstva ljubljanskega UKC-ja na poziv ministrice za zdravje, naj odstopita generalni direktor in strokovna direktorica.

Ministrica Milojka Kolar Celarc je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, torej generalnega direktorja Andraža Kopača in strokovno direktorico Marijo Pfeifer, k odstopu pozvala zaradi neurejenih razmer na otroški kardiologiji, poroča Radio Slovenija.

K temu jo je spodbudilo tudi pismo zdravnikov pediatrične klinike, namenjeno vodstvu, v katerem ti izražajo ogorčenje nad blatenjem celotne pediatrične klinike.

"Nesprejemljivo je in nedopustno, da zdravniki nerešene medsebojne slabe odnose rešujejo na račun otrok in njihovih staršev. In ponovno ponavljam, da vodstvo UKC-ja ni naredilo dovolj. Razmer očitno ne rešuje," je izjavila.

Vodstvo želi razrešiti Rajka Kendo

Zadevo je sicer predala svetu zavoda, ki bo imel sestanek popoldne. Strokovni direktor pediatrične klinike Rajko Kenda, ki ga želi vodstvo UKC razrešiti, je dejal, da bo odstopil takoj, ko bosta to storila Kopač in Pfeiferjeva. Kolar Celarčeva sicer skupaj s stroko intenzivno išče rešitev za programe zdravljenja. Tiste, ki strokovno dobro delujejo in so odnosi dobri, nameravajo obdržati; za tiste, pri katerih so odnosi med zdravniki slabi, pa bodo iskali druge rešitve, tudi zdravljenje v tujini. Odločili bodo v desetih dneh, še poroča Radio Slovenija.

Informacije v javnost

V preteklih dneh je namreč razburjala informacija, ki je prišla od različnih odgovornih v UKC-ju, o napakah pri diagnozah oz. zdravljenju bolnikov na pediatrični kliniki, poroča Slovenska tiskovna agencija. Pfeiferjeva je denimo v ponedeljek dejala, da so pri otroškem kardiologu Urošu Maziću ugotovili, da je postavil 22 napačnih diagnoz. Kenda pa navaja, da je zdajšnji vodja službe za kardiologijo Tomaž Podnar po navedbah ene od mladih zdravnic naredil napake pri zdravljenju 20 bolnikov.

Al. Ma.