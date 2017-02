Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Bolnike skrbi, da nova zdravila niso enako kakovostna. Foto: BoBo

Bolnike skrbi, ker so začeli dobivati cenejše nadomestke bioloških zdravil

Zdravniki trdijo, da se zdravila enako kakovostna

28. februar 2017 ob 19:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Bolniki v UKC-ju Ljubljana namesto izvirnih bioloških zdravil dobivajo cenejše nadomestke, zastopnica pacientovih pravic pa pravi, da so na ta način postavljeni v neenakopraven položaj.



Bolnikom s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi v ljubljanskem kliničnem centru zamenjujejo izvirno biološko zdravilo s podobnim biološkim zdravilom, ki je cenejše. A niso edini, saj se enako dogaja tudi bolnikom z revmo in luskavico, ki jih prav tako skrbi, čeprav jim zdravniki v UKC-ju Ljubljana zatrjujejo, da je novo zdravilo enako kakovostno.



Vsa tri društva bolnikov so se po pomoč obrnila na zastopnico pacientovih pravic Dušo Hlade Zore, ki pravi, da so bolniki v Ljubljani postavljeni v neenak položaj, kajti bolnikom drugje po Sloveniji zdravil ne menjajo.



