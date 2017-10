Častim pol litra ... dragocene življenjske tekočine

V Ljubljani bo kri mogoče darovati na zavodu za transfuzijsko medicino, in to v torek od 7. do 14. ure in v sredo od 7. do 16. ure. V Kopru pa bo akcija od danes do srede med 7.30 in 11. uro na centru za transfuzijsko dejavnost v izolski bolnišnici.

Študenti krvodajalsko akcijo pripravijo dvakrat letno, in sicer aprila in oktobra v različnih krajih po državi. Organizatorji ugotavljajo, da se vedno več mladih odloča za darovanje krvi. Velja tudi, da tisti, ki je kri daroval enkrat, jo bo zagotovo daroval še kdaj, "saj se zaveda, da s tem pomaga reševati zdravje ali življenje ljudi".

Namen študentskega krvodajalskega tedna je spodbuditi mlade k sodelovanju in ustvariti zavedanje o pomembnosti življenja vsakega posameznika. "Študenti, ki so dobrega zdravja, bodo lahko prispevali del svoje tekočine življenja in tako nekomu izboljšali kakovost življenja ali ga celo rešili," so sporočili organizatorji.