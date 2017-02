Če se vladi in Fidesu ne bo uspelo dogovoriti, se bo šestega marca začela stavka

Stavka bo potekala stopnjujoče

27. februar 2017 ob 07:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prihajajoči teden bo po pričakovanjih ključen za usodo zdravniške stavke, saj naj bi bile sprejete odločitve v zvezi z napovedano vnovično stavko zdravnikov.

Zdravniki danes ali jutri pričakujejo nova vladna pogajalska izhodišča za spremembo kolektive pogodbe. Če se bo vladi uspelo dogovoriti s Fidesom, zdravniki šestega marca ne bodo začeli zaostreno stavkati.

Glavni odbor zdravniškega sindikata Fides se je pretekli teden sestal s premierjem Mirom Cerarjem in ministroma za zdravje in javno upravo, Milojko Kolar Celarc ter Borisom Koprivnikarjem. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je po sestanku povedal, od vlade pričakujejo pripravo novih pogajalskih izhodišč do začetka prihodnjega tedna. Če se to ne bo zgodilo, bo sledila stavka, ki bo potekala stopnjujoče. Prvi dan bo ponedeljek, 6. marca, v drugem tednu meseca bosta dva dneva stavkovna (četrtek in petek) in tako naprej, dokler ne bo stavka potekala vse dni v tednu.

Kuštrin je dodal da, bi morali podpisati aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike oziroma ga vsaj parafirati, da zdravniki prihodnji ponedeljek ne bi znova začeli stavkati. Nato pa zahtevajo še podpis sporazuma za drugi del uresničitve stavkovnih zahtev. Zahtevajo za do 30 odstotkov višjo plačo za tiste, ki bi največ presegali standarde in normative. Predlagajo tudi napredovanje na bolj zahtevna delovna mesta, kar je po Kuštrinovem mnenju mogoče urediti brez spremembe zakona. Preseganje 57. plačnega razreda pa je možno samo s spremembo zakonodaje.

Zamrznitev stavke se izteče 6. marca

Pogajanja med vlado in Fidesom sicer sledijo sporazumu o začasni prekinitvi stavke iz začetka decembra. Pred tem so namreč zdravniki dva tedna stavkali v obliki 40-urnega delovnega tednika. To je v bolnišnicah povzročilo večje težave, tik pred zaostritvijo stavke pa so se z vlado uspeli dogovoriti.

Ker se v roku dveh mesecev po zamrznitvi stavke niso uspeli izpogajati, se je Fides konec januarja odločil, da zamrznitev stavke podaljšajo še za en mesec. Ta rok se izteče 6. marca.

Sa. J.