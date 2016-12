Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Cepivo proti eboli naj bi bilo na voljo do leta 2018. Foto: BoBo Sorodne novice Opice jim je uspelo zaščititi po okužbi z virusom Ebola Sudan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cepivo proti eboli predvidoma na voljo do leta 2018

Učinkovitost bi bila lahko 100-odstotna

24. december 2016 ob 13:31

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je objavila podatek, da bi se prototip cepiva, ki naj bi bilo na voljo do leta 2018, proti smrtonosnemu virusu ebole lahko izkazal za skoraj 100-odstotno učinkovitega.

Glavno klinično testiranje lani v Gvineji, v katerem je bilo cepljenih šest tisoč ljudi, je namreč pokazalo, da niti en cepljen človek ni zbolel, medtem ko je v kontrolni skupini, ki ni prejela cepiva, za ebolo zbolelo 23 ljudi, so raziskovalci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavili v znanstvenem časopisu Lancet.

"Če primerjamo nič s 23, to kaže, da je cepivo zelo učinkovito in da bi bilo lahko skoraj 100-odstotno uspešno," je pojasnila vodja študije Merie-Paule Kieny. Izkazalo se je tudi, da cepivo kanadske farmacevtske družbe Merck zagotavlja zaščito proti eboli zelo hitro po cepljenju, a raziskovalci opozarjajo, da za zdaj še ni jasno, ali zaščita traja tudi po preteku šestih mesecev.

Prav tako so pod vprašajem še vedno stranski učinki in delovanje cepiva na otroke, nosečnice in druge rizične skupine, o čemer bo predvidoma več znano ob koncu dodatnih kliničnih študij, ki trenutno še niso končane.

Od začetka epidemije ebole v Afriki leta 2014 je zbolelo 28 tisoč ljudi, največ v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone. Zaradi visoke stopnje smrtnosti, ki je okoli 40-odstotna, je umrlo okoli 11.300 ljudi.

