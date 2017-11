Cigarete usodne za več ljudi kot nezgode, samomori, alkohol, droge in aids skupaj

Mesec preprečevanja zasvojenosti

16. november 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti na NIJZ-ju opozarjajo, da je tobak ena najbolj razširjenih oblik zasvojenosti. Nikotin, ki ga vsebujejo tobačni izdelki, pa zasvoji tako močno kot heroin ali kokain.

Približno dve tretjini tistih, ki so kadarkoli v življenju kadili, je prvič kadilo že pred polnoletnostjo, kar 95 odstotkov pa pri 21. letih ali manj. Prav mladost tako predstavlja daleč največji faktor tveganja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), opozarjajo, da nikotin v tobačnih izdelkih mlade zasvoji izredno hitro, lahko že po vsega nekaj pokajenih cigaretah, ter mnogo pred začetkom rednega kajenja.

"Mlajši ko je posameznik ob začetku kajenja, bolj bo zasvojen, kadil bo večje število let, pokadil več cigaret na dan in težje opustil kajenje," so neusmiljeno statistiko razgrnili pri NIJZ-ju.

V Sloveniji je tobak med glavnimi preprečljivimi dejavniki za smrt in za izgubljena zdrava leta življenja, saj pri nas zaradi bolezni povezanimi s kajenjem vsak dan umre 10 ljudi, kar četrtina od teh pred 60. letom starosti. "Kajenju pripisujemo vsako sedmo smrt med 30 in 44 let starimi prebivalci in vsako tretjo med 45-59 let starimi prebivalci. Letno zaradi kajenja umre več prebivalcev Slovenije kot zaradi vseh nezgod, samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj," so še zapisali pri NIJZ-ju.

Cigareti in ostali tobačni izdelki so glavni krivec za številne vrste raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, motenj imunskega sistema, motenj erekcije, revmatoidnega artritisa, bolezni oči, ki vodijo v slepoto, nizke kostne gostote pri ženskah postmenopavzalno, zlomov kolka, parodontalne bolezni in splošno poslabšanega zdravstvenega stanja.

Brezplačni svetovalni telefon: 080 27 77

Opustitev kajenja je izredno koristna za zdravje v katerikoli starosti, največje koristi pa prinaša pred 40. letom starosti. V Sloveniji so kadilcu na voljo različne vrste dodatne pomoči pri opuščanju kajenja.

Ena takšnih pomoči je brezplačni svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju kajenja na številki 080 2777, ki deluje vsak dan, tako med delovniki, kot tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro.

Posameznik se lahko s svetovalcem dogovori za opuščanje prek telefona. V zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih so na voljo brezplačna individualna svetovanja in skupinske oblike pomoči, za udeležbo pa ni potreben predhoden obisk pri osebnem zdravniku ali napotnica, so sklenili na NIJZ-ju.

November - mesec preprečevanja odvisnosti

Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, novembru, so mladi strokovnjakinji dr. Heleni Koprivnikar z NIJZ-ja zastavili številna vprašanja. Več v videu spodaj.

G. K.