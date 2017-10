Člani sveta UKC Ljubljana nekdanjemu predsedniku očitajo zavajanje

Preobratom na sejah sveta UKC ni videti konca

6. oktober 2017 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po odstopu Tomaža Glažarja kot predsednika sveta UKC Ljubljana zaradi hudih kritik, ker je svet sklenil, da ne bo odločal o odgovornosti vodstva za razmere na otroški kardiologiji, danes nov preobrat. Večina članov sveta je namreč v javnem pismu zanikala izjave Tomaža Glažarja po torkovi seji.

Velika večina svetnikov, neuradno osem od enajstih članov sveta, je zapisala, da ne drži, da o odgovornosti vodstva ne bodo odločali, ali da odgovornost najvišjega vodstva ne obstaja. Glažar je namreč v torek povedal, da svet ne bo glasoval o odgovornosti vodstva in da je z mnenjem strokovnega sveta zadeva za svet zavoda zaključena. A tu svetniki spet poudarijo, da niso vezani na mnenje strokovnega sveta.

Glažar je v torek tudi povedal, da svet ni ugotovil, da je strokovna direktorica z izjavami v javnosti o domnevno 22 napačnih diagnozah otrok naredila škodo kliničnemu centru. A svetniki danes zapišejo, da tudi to ni točno. Res je, da niso razpravljali o konkretni višini škode, a da so vodstvu jasno predstavili, da tako nastopi v medijih niso primerni in da mnogi ukrepi v UKC Ljubljana niso bili opravljeni v skladu z načelom kulture varnosti. Kar je močno škodovalo UKC-ju kot zdravstvu nasploh, še zaključijo.

Na demanti se je odzval tudi Glažar, ki je dejal zgolj, da z izjavo svetnikov ni seznanjen in da je na novinarski konferenci prebral sklep tako, kot so ga sprejeli na seji sveta. Sicer pa je Glažar odstopil tudi s položaja direktorja direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje, ali to pomeni, da odhaja tudi z ministrstva, pa danes niso znali pojasniti.

VIDEO Člani sveta UKC-ja demantirali izjave Glažarja

Petra Prešeren, TV Slovenija