Dražje zdravstvene storitve, širši program fizioterapije in krajše čakalne vrste

Splošni dogovor o zdravstvu

1. februar 2018 ob 17:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela "splošni dogovor" o zdravstvu, ki za pet odstotkov zvišuje cene zdravstvenih storitev, širi program fizioterapije in priliva dodatne milijone evrov v skrajševanje čakalnih vrst.

Ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc veseli, da je vlada v sredo potrdila splošni dogovor, saj bodo s tem lahko izvajalci letos optimalno načrtovali svoje programe zdravstvenih storitev. Splošni dogovor med drugim zvišuje cene zdravstvenih storitev za pet odstotkov, na kar že dolgo opozarjajo zdravstveni zavodi, ti trdijo, da so (tudi) zato v rdečih številkah.

Širi se tudi program fizioterapije. Tako bo letos za to namenjenih milijon evrov več kot lani, poleg tega so spremenili obračunski model fizioterapije. Kot je Kolar Celarčeva dejala v izjavi za medije ob robu posveta Zveze društev upokojencev Slovenije o zdravstveni reformi, računajo, da bodo s tem prispevali k učinkovitejši obravnavi čim več bolnikov in k skrajševanju čakalnih vrst.



Skrajševanje čakalnih vrst

S splošnim dogovorom je predvidenih dodatnih 2,1 milijona evrov za povečanje programov zdravstvene nege v domovih za starejše, 16,6 milijona za enkratni dodatni program skrajševanja čakalnih vrst, vsem izvajalcem bodo namenili tudi 15 odstotkov več sredstev za informatizacijo.

Prav tako širijo program ambulante za kronično bolečino v okviru Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča, zagotavljajo tudi boljše vrednotenje prvih nevroloških in revmatoloških pregledov.

Po navedbah ministrice s splošnim dogovorom tudi uvajajo sistem ePosveta, s katerim lahko družinski zdravnik po elektronski pošti prosi specialista v bolnišnici za nasvet glede bolnika, potem mu pa ta mora v 24 urah odgovoriti glede morebitne napotitve in zdravljenja.

Kaj z neustreznimi napotnicami

Dejala je tudi, da po novem obstaja možnost, da bo strošek pregleda, ki bo posledica strokovno neustrezne napotitve, obračunan zdravniku, ki je izdal napotnico. Ob tem je opozorila na veliko nepotrebnih napotitev na sekundarno zdravstveno raven, kar je tudi del težave predolgih čakalnih vrst.

Na to se je odzval predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um Igor Muževič. Kot je dejal za Slovensko tiskovno agencijo, ni bil seznanjen s to določbo. Predvsem pa pričakuje, da bodo zdravniki dobili definicijo, kaj neupravičena napotitev sploh je. "Če je neupravičena napotitev, potem ne more biti nobenega stroška, ker bi potem specialist moral zavrniti takega bolnika že na vratih. V tem primeru stroškov ne bi smelo biti," je dejal.

Če pa specialist opravi vse preiskave, se Muževič sprašuje, kako je vse te preiskave opravil na podlagi neupravičene napotnice. "Poznamo primere, ko specialisti naredijo vse mogoče preiskave, ker jih mi (družinski zdravniki op. a.) ne moremo, potem ko dobijo rezultate, pa rečejo, da je bolnik neupravičeno napoten," je pojasnil Muževič in dodal, da takšna napotitev potem ne more biti neupravičena.

Po njegovem mnenju gre pri tem primeru za poskus discipliniranja zdravnikov družinske medicine, ki ga ne poznajo nikjer na svetu. "Nismo pa presenečeni, da je to prišlo od ministrice. Hvala bogu se izteka njen mandat," je dodal.

Al. Ma.