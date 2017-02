Fides in vlada se vračata za pogajalsko mizo

Vlada je potrdila dopolnjena izhodišča za nadaljevanje pogajanj

14. februar 2017 ob 10:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada in sindikat Fides se vračata za pogajalsko mizo glede sprememb kolektivne pogodbe za zdravnike. Vlada je že sprejela dopolnjena izhodišča za pogajanja in realizacijo sporazuma s Fidesom.

Realizacija sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti se nanaša na del sporazuma, ki ureja tarifni del kolektivne pogodbe. Odprta pa ostajajo med drugim tudi vprašanja uveljavitve standardov in normativov ter nagrajevanje zdravnikov, ki jih presegajo. Del dogovora s Fidesom pa je tudi to, da bo vlada pripravila spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, tako da bo možno napredovanje nad 57. plačni razred.

Potem ko so zdravniki z vlado lani decembra sklenili sporazum in zamrznili stavko v obliki 40-urnega delovnega tedna. Stavka je bila prvotno zamrznjena do 20. januarja, a so zamrznitev pri Fidesu podaljšali še za dodaten mesec. Koliko so pogajanja napredovala v zadnjem mesecu ni znano, saj pogajalski strani vsebine pogajanj javnosti niso razkrili.

V sporazumu, ki sta ga podpisala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, so se med drugim dogovorili tudi o nadaljnjih pogajanjih za spremembo kolektivne pogodbe za zdravnike, s katero bi med drugim izboljšali status mladih zdravnikov, specialistov in specializantov. Ministrica je ob tem dejala, da je sporazum v prvi vrsti namenjen skrajševanju čakalnih vrst.

L. L.