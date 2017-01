Glasovnic dovolj, predsednik zdravniške zbornice bo znan zvečer

Člani zbornice z volilno pravico v drugem krogu za predsednika Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) izbirajo med dozdajšnjim predsednikom zbornice Andrejem Možino in nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek Travnik.

Nihče izmed petih kandidatov v prvem krogu ni prejel dovolj glasov za predsednika zdravniške zbornice, v drugi krog pa sta se uvrstila Andrej Možina in Zdenka Čebašek Travnik, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Rok za glasovanje o kandidatih se izteče danes. Do ponedeljka je svoj glas oddalo 47,95 odstotka članov zbornice z volilno pravico, do zdaj pa je glasovali 5.483 zdravnikov in zobozdravnikov, kar predstavlja 52,12 odstotno udeležbo.

Kvorum je tako dosežen, kdo bo predsednik zbornice, pa bo znano šele pozno zvečer, ko bodo prešteli vse glasovnice.

Poleg Možine in Čebašek Travnikove so se v prvem krogu za predsedniški položaj potegovali še nekdanja predsednica zbornice Gordana Živčec Kalan, zdravnik koncesionar Miro Lasbaher in nefrolog Boštjan Kersnič.

Gre sicer za ponovljene volitve, saj pomladanske, na katerih sta se za predsednika zbornice potegovala Možina in Živčec Kalanova, zaradi nedoseženega kvoruma niso uspele.

