Gripa in virusna obolenja so letos na pohodu prej kot običajno

Šempetrska in izolska bolnišnica prepovedali obiske

3. januar 2017 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Gripa in druga virusna obolenja so že na pohodu. Strokovnjaki so sicer ta naval pričakovali, kljub temu pa je presenetil, saj o vrhuncu zbolevnosti običajno poročamo šele konec januarja ali celo v februarju. Še bolj trdovratne kot običajno so tudi trebušne viroze, ki so se začele že jeseni in še kar trajajo. Napovedano znižanje temperatur pa ne prinaša nič obetavnega.

Gripo običajno spremljajo visoka temperatura, bolečine v mišicah, slabo počutje, glavobol in pordelost žrela. Posebnih zdravil, razen v primeru, da bi šlo za zaplete, največkrat zaradi kronične bolezni, ni. Traja pa od 7 do 10 dni.

A kužni smo že prej, opozarja epidemiolog Boris Kopilovič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in dodaja, da je najbolj pomembno " da, ko smo bolni ne delamo in ne hodimo med ljudi, temveč da se ne pozdravimo." Gripa in druga virozna obolenja so namreč zelo nalezljiva, prenašamo jih kapljično torej ko kašljamo. Prenašajo pa se tudi preko rok ali preko površin še opozarja Kopilovič in dodaja, da je "glavna stvar pri preprečevanju gripe ustrezna higiena, predvsem pa pranje rok.

Prepoved obiskov v Izoli, omejitev v Šempetru

Povečan obisk v ambulantah družinske medicine kot tudi v predšolskih in pediatričnih, je bil že pozno jeseni, ko so se začele tudi t.i. trebušne viroze, ki še kar trajajo. Zdravnica Marisa Turljak Višnjevec iz šolskega dizpanzerja izolskega zdravstvenega doma svetuje tudi, naj se otrok ne vrne prehitro v vrtec ali šolo: "Otrok naj bi bil vsaj dva dni brez temperature in dobrega počutja, preden ga spustimo nazaj v skupino drugih otrok."

Za cepljenje proti gripi je še čas, a ne več kot kakšen dan, še opozarja Kopilovič. Zaščita se namreč ne začne takoj po cepljenju. V šempetrski bolnišnici so že minuli petek omejili obisk pacientov na enega zdravega obiskovalca. Vse obiske so zaradi povečanega števila bolnikov z okužbo dihal prepovedali tudi v izolski bolnišnici.

L. L., Mateja Brežan. Radio Slovenija