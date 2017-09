Javno naročilo za nakup žilnih opornic bodo zaradi previsokih cen ponovili

AVK: Ni kartelnega dogovarjanja

1. september 2017 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Javno naročilo za nakup žilnih opornic, na katerem je sodelovalo devet ponudnikov, ni uspelo in naj bi ga kmalu ponovili. Kljub objavljeni najvišji ceni, po kateri so na ministrstvu za zdravje pripravljeni plačati material, sta le dva ponudnika ponudila ceno v danih okvirih, a ponudba ni bila primerna iz drugih razlogov.

Po pregledu ponudb so ugotovili, da v nobenem izmed petih sklopov niso prejeli dopustne ponudbe. Ker so bile ponujene cene previsoke, so se odločili za ponovitev postopka, so za Televizijo Slovenija pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc ob tem obžaluje, da javni razpis ni uspel, še posebej na področju žilnih opornic, kjer je komisija izredno hitro in strokovno opravila svoje delo.

Komisija bo predstavnike proizvajalcev tovrstnega materiala seznanila s cenami, ki so sprejemljive, in jih pozvala, naj upoštevajo objektivne pogoje, ki so postavljeni v javnem naročilu.

Kolar Celarčeva pa je zadovoljna, da so nekateri drugi javni razpisi uspešni, med njimi javni razpis za 900 sklopov zdravil, s katerimi jim je uspelo prihraniti 6,3 odstotka, so še sporočili z ministrstva.

Javno naročilo je bilo sicer objavljeno v začetku junija.

Agencija za varstvo konkurence po poročanju TV Slovenija ni zaznala kartelnega delovanja.

Al. Ma.