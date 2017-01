Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zdravstveni delavci so priznali, da pogosto nimajo ustreznih kompetenc, ko se soočajo z bolniki iz drugačnih kulturnih okolij. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Obstaja prepričanje, da prihaja do nesporazumov samo s pripadniki neslovenskih etničnih skupin. Da, tudi tam, a ne le tam. Zelo pogosto je prihajalo do nesporazumov med zdravstvenimi delavci in brezdomci, osebami z duševnimi težavami, uporabniki prepovedanih drog, z revnimi … Uršula Lipovec Čebron Maučec Zakotnikova (v sredini) želi nadgradnjo s tolmači in kulturnimi mediatorji prenesti na sistemsko raven. Foto: MMC RTV SLO Ta program je v življenju teh žensk sprožil številne spremembe in so bile z njim izredno zadovoljne in hvaležne. Dobile so namreč občutek, da je nekdo prisluhnil njihovim potrebam, da so sprejete. Vera Haliti Stik z drugimi kulturami ima vedno svoje posebnosti in subtilnosti, ki jih je moč usvojiti šele čez daljše časovno obdobje. Foto: EPA Ena izmed pogostih pasti, v katere so se ujeli naši predhodniki v tujini, je, da so spregledali, da se kultura pogosto uporablja za prikrivanje socialnih in ekonomskih neenakost. Uršula Lipovec Čebron Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako ravnati s Kitajcem, Albancem, Romom …? Zdravstvo je pogosto razoroženo.

Umanjkanje kulturnih kompetenc lahko vodi do velikih težav

11. januar 2017 ob 15:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sloveniji je po dolgih desetletjih zaostanka za zahodnim svetom le nastal priročnik, ki zdravstvenim delavcem daje neke nove usmeritve, kako ravnati v stiku s kulturnimi razlikami.

Priročnik z naslovom Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba je prvo tovrstno delo v Sloveniji, je uvodoma pojasnila Jožica Maučec Zakotnik, ki sicer vodi področje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Projekt ustvarjanja priročnika se je začel v sklopu širšega državnega projekta Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju, ki so ga začeli na pobudo ministrstva za zdravje.

Na začetku so morali najprej sploh ugotoviti, kdo so tiste ranljive skupine, ki imajo težave pri dostopu do zdravstvenih storitev. Zato so leta 2014 v osmih slovenskih mestih s 121 ljudmi izvedli kvalitativno raziskavo in identificirali več kot 35 ključnih ranljivih skupin (brezposelne, prekarne delavce, uživalce drog, osebe z motnjami v duševnem zdravju, osebe z gibalnimi ovirami …). Vse te skupine, vključno z zdravstvenimi delavci, pa so pri ovirah navedle kulturne razlike. Zdravstveni delavci so ob tem odkrito priznali, da jima manjka kompetenc, kako ravnati z različnimi kulturami, je pojasnila Maučec Zakotnikova.

Usposabljanja tečejo, a cilj je sistemska sprememba

Na podlagi tega so pripravili oceno potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov. Poleg tega so ugotovili, da so marsikatere ovire sistemske, se pravi, da izvirajo iz zakonskih predpisov. Zato so pripravili tudi nabor predlogov za odpravo ovir, katerimi se soočajo ranljive skupine pri dostopanju do zdravstvenih storitev, standard za zagotavljanje enakosti v zagotavljanju zdravstvene oskrbe ranljivim skupinam ter orodje, s katerim se bodo zdravstvene inštitucije lahko same ocenjevale. "To je zelo pomembno orodje, da lahko zdravstvena ustanova lahko sploh prepozna, kje se v svojem okolju nahaja, kako razpoznava te težave in kako jih rešuje," je poudarila Maučec Zakotnikova.

Ker je zdravstveno osebje poudarilo, da jim manjka ustreznih kompetenc, ko pride do soočanja z drugačnimi kulturami, so pripravili program povečevanja kulturnih kompetenc, ki so ga že izvedli v treh okoljih oz. v zdravstvenih domovih (ZD). Pri tem so ubrali skupnostni pristop in v t.i. centre za krepitev zdravja vključili vse pomembnejše deležnike: zdravstvene domove in zdravstvene delavce, centre za socialno delo, zavod za zaposlovanje, nevladne organizacije, ki so skupaj s tolmači in kulturnimi mediatorji ranljivim skupinam poskušali olajšati dostop do zdravstvenih storitev. Te skupine nato tudi vključijo v preventivne programe, ki jih prilagodijo potrebam posameznim skupinam.

Rešitve so torej preizkušene v praksi, cilj pa je širši, je opozorila Maučec Zakotnikova. Najprej bodo projekt širili na 25 okolij, končni cilj pa je kulturne mediatorje in tolmače uvesti v vse zdravstvene domove, oz. rešitev narediti sistemsko, in poskrbeti, da bodo ti novi kadri tudi kakovostno usposobljeni. Doslej je bilo sicer v tem programu usposobljenih 41 oseb.

Tu pa ne bo šlo tudi brez uvajanja učenja kulturnih kompetenc v učne programe dodiplomskega študija, kar ponekod na neki način že počno, npr. na zdravstveni fakulteti v Mariboru, kjer so priročnik začeli uporabljati kot učbenik.



Dragocena izkušnja za vse

Svojo izkušnjo z novim pristopom je delila tudi sodna tolmačka in kulturna mediatorka Vera Haliti. V Celju so namreč izvedli 10-tedenski program v katerem so albanske ženske vključili v preventivni program pravilnega prehranjevanja in gibanja.

"Ta program je v življenju teh žensk sprožil številne spremembe in so bile z njim izredno zadovoljne in hvaležne. Dobile so namreč občutek, da je nekdo prisluhnil njihovim potrebam, da so sprejete. Zelo jim je bilo pomembno, da imajo neko obveznost izven izključno družinskega življenja, kjer morajo biti ob točno določeni uri. Obstaja stereotip, da so albanske ženske nepismene, da ne znajo jezika … Ne smemo vseh metati v isti koš. Slovenščina je za albansko govoreče zelo težek jezik in imajo celo paleto težav v zdravstvenem sistemu, upravnih enotah, šolah. Ker te ženske ne znajo jezika, imajo že tako slabo samopodobo in če dobijo negativen odziv, se bodo še bolj zaprle vase. Zato gre veliko albanskih žensk k zdravniku na Kosovo ali v Makedonijo," je orisala svojo izkušnjo. Izpostavila je tudi, da so se udeleženke tega programa glede zdrave prehrane in gibanja naučile stvari, ki jih morda jemljemo kot samoumevne, a so jih tu spoznale prvič.

Kulturni nesporazumi tudi s slovenskim prebivalstvom

Ena izmed soavtoric, Uršula Lipovec Čebron s filozofske fakultete, je ob tem znova poudarila, da je raziskava, na podlagi katere so pripravili oceno potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov, da so se ovire v zdravstvu zelo velikokrat nanašale na kulturne in jezikovne nesporazume. "Obstaja prepričanje, da prihaja do nesporazumov samo s pripadniki neslovenskih etničnih skupin. Da, tudi tam, a ne le tam. Zelo pogosto je prihajalo do nesporazumov med zdravstvenimi delavci in brezdomci, osebami z duševnimi težavami, uporabniki prepovedanih drog, z revnimi …," je navedla.

Tu je potrebno dojeti, da uradna medicina ni nevtralna, ampak je kulturno pogojena in znotraj slovenske družbe lahko vidimo zelo različne kulture, je dodala. In Slovenija že več desetletij zamuja, da bi ta vidik vnesla v svoj zdravstveni sistem. "Lahko bi samo prevedli kakšen tuj priročnik, vendar smo želeli izhajati iz domačega okolja in težav, s katerimi se soočamo tukaj," je pojasnila.

Opozorila je, da je ena od pasti tudi mišljenje, da je pridobivanje kulturnih kompetenc kratkotrajen proces, kar je daleč od resnice. "Ena izmed pogostih pasti, v katere so se ujeli naši predhodniki v tujini, je, da so spregledali, da se kultura pogosto uporablja za prikrivanje socialnih in ekonomskih neenakost. V preteklosti se je pogosto delalo tudi napako, da so se priročniki za posamezne skupine, npr. pripadnike LGBT skupnosti ali pa za afriške ženske,delali posebej, čeprav so prepreke, s katerimi se soočajo, zelo podobne" je še dejala.

Ministrstvi za delo in zdravje predloge odprave sistemskih ovir že imata na mizi, zdaj je žoga na njuni polovici igrišča, da jih tudi uveljavita. Maučec Zakotnikova pravi, da je sodelovanje z zdravstvenim ministrstvom dobro in skupaj iščejo najboljše rešitve, kako mediatorje in tolmače uvesti v celoten sistem. Verjetno torej lahko pričakujemo pozitivne premike tudi na tem področju, vendar bo dolgotrajen proces.

