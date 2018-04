Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije in drugih virov s cepljenjem otrok po svetu preprečimo 2,5 milijona žrtev na leto. Foto: EPA Dodaj v

Kateri miti spremljajo cepljenje in kakšna je resnica?

Okrogla miza s strokovnjaki

11. april 2018 ob 11:00,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi cepljenja se pri nas ne pojavljajo več nekatere hude, tudi smrtne bolezni. A vseeno so se v zadnjih desetletjih okrepile razprave o pomenu, varnosti in učinkovitosti cepljenja, posledično pa se je zmanjšal delež precepljenih.

Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da manj kot polovica slovenskih mater zaupa v cepljenje in cepiva, 34 odstotkov jih je neopredeljenih glede zaupanja v cepljenje, 17 odstotkov pa jih okleva pri cepljenju svojih otrok, kar pomeni, da njihovi otroci niso bili cepljeni, tako kot so to načrtovali v otroški ambulanti.

O tem, kateri miti spremljajo cepljenje in kakšna je resnica, so danes ob11.00 spregovorili udeleženci na okrogli mizi STAkluba. Beseda je tekla okoli tega, kje so vzroki in razlogi za nezaupanje glede na to, da je cepljenje dokazano eden najučinkovitejših in najuspešnejših javnozdravstvenih ukrepov, s katerim se preprečujejo okužbe, njihove posledice in prezgodnje smrti zaradi nalezljivih bolezni.

Strokovnjaki so odgovarjali na najpogostejše mite o cepljenju in pojasnili, kakšna je pravzaprav resnica. Prav tako so govorili o tem, kako nasloviti strahove in dvome mladih mater glede cepljenja otrok.

V pogovoru so sodelovali predstavnica NIJZ-ja Alenka Trop Skaza, znanstvenica s Kemijskega inštituta Mojca Benčina, pediater iz Zdravstvenega doma Kamnik Denis Baš ter družinska terapevtka in mama petih otrok Andreja Poljanec.

