Kenda razrešen s čela pediatrične klinike. Sam prepričan, da preuranjeno.

Opozarja, da postopek v primeru smrti 14-letnika še ni končan

12. junij 2017 ob 11:33,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 12:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Rajka Kendo so razrešili s položaja strokovnega direktorja Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Več podrobnosti bosta generalni direktor UKC-ja Andraž Kopač in strokovna direktorica Marija Pfeifer pojasnila na današnji novinarski konferenci, ki so jo sklicali za ob 13. uri.

Kenda pa je danes pojasnil, da so razlogi, ki sta jih na sestanku z njim navedla Kopač in Pfeiferjeva, takšni kot pred tremi meseci.

Spomnil je, da tako ministrstvo za zdravje kot Zdravniška zbornica Slovenije navajata, da postopek v primeru smrti 14-letnega fanta septembra lani še ni končan. "V tem trenutku govoriti o kakršni koli krivdi ali odgovornosti je preuranjeno," je opozoril.

"Če pa govorimo o objektivni odgovornosti, je odgovornost Kopača in Pfeiferjeve vsaj tako velika kot moja," je dodal.

Ozadje razrešitve

Pfeiferjeva je razrešitev Kende predlagala že marca, in sicer na podlagi izrednega strokovnega nadzora, ki je bil izveden po analizi varnostnega zapleta zdravljenja, ki je bil za 14-letnega bolnika septembra lani usoden. Kopač pa je nato njegovo razrešitev umaknil.

Vodstvo bolnišnice mu je takrat ob predlogu razrešitve očitalo, da je (so)odgovoren za razmere, ki so se pokazale ob neuspešnem zdravljenju otroka.

Pfeiferjeva je takrat poudarila, da je bil tragičen izid zdravljenja bolnika posledica neustreznega vodenja zdravljenja, to pa posledica neurejenih sistemskih razmer na pediatrični kliniki, za katere da je odgovoren strokovni direktor Kenda.

Dečka so na pediatrično kliniko sprejeli zaradi srčnega popuščanja, njegovo stanje je bilo stabilno do takrat, ko je dobil nova zdravila, ki so zmanjšala moč srca. "Lečeči kardiolog se ni dovolj hitro odločil, da bi začel organizirati premestitev na intenzivno terapijo," je očitala Pfeiferjeva.

S prstom pokazal na samovoljo Pfeiferjeve

Kenda je tudi prepričan, da se mu dela huda moralna krivica. Še hujša krivica pa se po njegovih besedah dela lečečemu kardiologu umrlega fanta. "Ob tem, da postopek še ni končan, je Pfeiferjeva zahtevala, da ga vržem iz službe, česar seveda nisem naredil," je dejal.

Glede na to mu je dala obvestilo pred izključitvijo in ga premestila na drug oddelek, je pojasnil Kenda. "V svoje roke je vzela odločanje o krivdi in višini kazni," je poudaril.

