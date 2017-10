Ko se v stavbo naselijo stenice in vsi lastniki niso za dezinsekcijo

Redna seja vlade

12. oktober 2017 ob 19:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je ugotovila, da bi bilo problematiko pojava insektov v večstanovanjskih stavbah primerno urediti širše, skupaj s problematiko slabih higienskih razmer v večstanovanjskih stavbah.

Vlada je na redni seji sprejela odgovor na zaprosilo varuha človekovih pravic v povezavi s sistemsko ureditvijo ukrepov za zaščito pred posteljnimi stenicami. Varuh človekovih pravic je na vlado naslovil zaprosilo za čim hitrejšo uvedbo postopkov za sprejem ustrezne pravne podlage, ki bo v javnem interesu omogočala sprejem ukrepov za zaščito pred posteljnimi stenicami.

Nanj so se namreč obrnili stanovalci nekdanjega hotela Lipa v Ljubljani in opozorili na nezmožnost reševanja neobvladljive razmnožitve posteljnih stenic v stavbi. Ob ukvarjanju s pobudo je varuh ugotovil, da v tem primeru ni pravne podlage za ukrepanje katere izmed inšpekcij.

Glede možnosti reševanja omenjenega primera, kjer vsi lastniki zasebnih stanovanj niso zainteresirani za dezinsekcijo skupne stavbe, je varuh opravil poizvedbe pri zdravstvenem inšpektoratu, inšpektoratu za okolje in prostor ter Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Ni pravne podlage za ukrepanje

Na podlagi prejetih odgovorov pri varuhu menijo, da v takih primerih ni pravne podlage, ki bi zahtevala ukrepanje katere izmed inšpekcij. Edini predpis iz delokroga zdravstvenega inšpektorata je zakon o nalezljivih boleznih. "Dejstvo, da stenice ne prenašajo povzročiteljev nalezljivih bolezni, pa jih praktično izključuje iz okvira tega zakona, zato omenjeni inšpektorat nima podlage za ukrepanje. Prav tako v tovrstnih primerih niso podani pogoji za uvedbo inšpekcijskega postopka stanovanjske inšpekcije," so med primeri iz svojega dela navedli pri varuhu.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za pomanjkljivost obstoječe ureditve - saj kljub temu, da stenice niso kvalificirane kot prenašalke povzročiteljev nalezljivih bolezni ter da gre v konkretnem primeru skoraj v celoti za zasebno lastništvo bivalnih enot, za prizadete stanovalce predstavljajo zelo veliko težavo in stisko. Pri nekaterih posameznikih lahko ugriz posteljnih stenic celo privede do težkih alergičnih reakcij.

Dezinsekcija je lahko uspešna zgolj, če je izvedena dosledno v vseh prostorih, po potrebi celo večkrat. Pri tem velja poudariti, da se ti plazeči insekti širijo precej hitro (tudi zunaj objekta).

Stenice niso edina težava

"Hkrati bi radi opozorili še na dejstvo, da se v večstanovanjskih stavbah ne pojavljajo le stenice, ampak da velik problem predstavlja tudi pojav ščurkov in drugih insektov (npr. mravelj). V takšnih primerih se v praksi zelo pogosto zgodi, da za izvedbo ukrepa za uničevanje insektov stanovalci ne dosežejo ustreznega deleža soglasij, kar ima za posledico neizvedbo ukrepa na ravni celotne stavbe oziroma ponoven pojav insektov, kljub izvedbam ukrepa za uničevanje v posameznih delih večstanovanjske stavbe," ugotavljajo na ministrstvu za zdravje.

Zato menijo, da bi bilo problematiko pojava insektov v večstanovanjskih stavbah primerno urediti naenkrat in širše, torej ne samo na zdaj poudarjeno problematiko stenic. Smiselno bi bilo urediti tudi problematiko slabih higienskih razmer v večstanovanjskih stavbah, ki se pojavljajo kot posledica, denimo gojenja golobov, večjega števila mačk v objektu, kopičenja različnih vrst odpadkov in podobno.

"V skladu z navedenim bo zato treba pripraviti spremembe veljavnih predpisov, in sicer v smeri, da bodo vsi stanovalci večstanovanjskih stavb zavezani k spoštovanju le-teh in bo pristojni inšpekcijski organ lahko ukrepal v vsakem primeru nespoštovanja določb navedenih predpisov, neodvisno od tega, ali pojav stenic ogroža zdravje stanovalcev ali ne. Priprave sprememb zakonodaje se pripravijo v sklopu normativnega programa vlade za leto 2018," so še zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Al. Ma.