Ljudje s kronično vnetno črevesno boleznijo se borijo tudi s slabo samopodobo

Svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni

19. maj 2018 ob 12:15

Koper - MMC RTV SLO

V Sloveniji je okoli 7500 ljudi s kronično vnetno črevesno boleznijo oziroma bolnikov, ki trpijo za Chronovo boleznijo ali ulceroznim kolitisom.

Kronična vnetna črevesna bolezen je skupno ime za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis. Pojavi se lahko v katerem koli življenjskem obdobju, najpogosteje se to zgodi med 15. in 35. letom, v zadnjem času pa pojavnost bolezni narašča tudi pri otrocih. V enaki meri prizadene moške in ženske. V Evropi je okoli 2,2 milijona, v Sloveniji pa okoli 7500 ljudi s KVČB.

Zakaj posameznik zboli za to boleznijo, ni popolnoma jasno. Razširjena je po vsem svetu, kljub temu pa se pogosteje pojavlja v razvitih državah. Pomembno vlogo pri nastanku in razvoju bolezni imajo genetski, imunski in okoljski dejavniki, med njimi tudi kajenje, zdravila proti bolečinam in dolgotrajen negativni stres.

Ko domnevna viroza ne mine ...

Ob prvem pojavu bolezni zaradi bolečin v trebuhu in driske pogosto mislimo, da gre le za okužbo prebavil, ki bo minila sama od sebe. Toda če bolečine in driska po dveh tednih ne minejo, na blatu opažamo kri, odvajanje pa je pogosto tudi ponoči, moramo nujno obiskati specialista. S hitrim diagnosticiranjem je namreč možno preprečiti številne zaplete, ki jih prinaša razvita in dlje trajajoča bolezen, opozarjajo v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen.

KVČB je imunsko pogojena bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne cevi. Ker je bolezen kronična, ni popolnoma ozdravljiva. Za bolezen so značilni zagoni vnetja in različno dolga obdobja miru, v katerih je posameznik brez težav. KVČB lahko zdravimo, zato večina oseb s to boleznijo ob ustreznem zdravljenju živi dokaj normalno življenje.

Simptomi KVČB so bolečine in krči v predelu trebuha, pogostejša ali dolgotrajna izčrpanost in utrujenost, pogosto odvajanje mehkega blata s primesjo sluzi ali krvi, neželeno hujšanje oziroma izguba telesne teže. Drugi znaki so lahko še povišana temperatura, nočno znojenje, bolečine v sklepih in kosteh, pomanjkanje teka, otekline sklepov, slabokrvnost in osteoporoza.









Težave s samopodobo, odnosi, zaposlitvijo

Kljub temu KVČB poslabša kakovost življenja. Med najbolj motečimi simptomi sta izčrpanost in utrujenost. Veliko težavo pomenijo tudi bolečine in krči v trebuhu. Zaradi zelo pogoste uporabe stranišča morajo osebe s KVČB prav vse poti in opravke zunaj doma skrbno načrtovati. Vse to zmanjša delovno storilnost in omeji tudi osnovne vsakodnevne dejavnosti.

Za bolnika je zelo naporno tudi izmenjavanje aktivnih in neaktivnih stanj bolezni. Obdobja remisije oziroma začasnega izboljšanja brez simptomov se izmenjujejo z obdobji izbruhov, kar je telesno in psihično izjemno naporno. Ta nihanja lahko ustvarjajo občutek, da je bolezen nemogoče nadzorovati. Če oseba s KVČB, družina ali prijatelji ne razumejo teh sprememb, lahko to negativno vpliva na njihove medsebojne odnose.

Zaradi teh težav imajo ljudje s KVČB slabšo samopodobo, pogosteje se pojavlja depresija. To bolnike vodi v zmanjšano družbeno dejavnost, kar zmanjšuje njihove možnosti tudi na poklicnem področju. Podatki kažejo, da je nezaposlenih okoli 40 odstotkov oseb s Crohnovo boleznijo.



Bolniki si lahko ustvarijo aktivno življenje

Ob ustrezni terapiji in prilagojenem življenjskem slogu so ljudje s KVČB lahko aktivni, zaposleni, se izobražujejo, ukvarjajo s športom in normalno potujejo. Pomembno je, da prisluhnejo svojemu telesu, se naučijo živeti z boleznijo in ne prekinejo zdravljenja, opozarjajo v Društvu za KVČB.

Društvo že več let izvaja širšo akcijo ozaveščanja javnosti, ki poteka pod geslom 'Trenutno odsoten – hvala za razumevanje'. Poudarjajo tudi, da pri kroničnih boleznih, kot je tudi KVČB, ni dovolj le zdravljenje z zdravili, ampak bolniki potrebujejo tudi podporne terapije in prilagajanje življenjskega sloga. Obolelim zato tudi koristi izmenjava izkušenj in mnenj drugih, ki se soočajo s podobnimi težavami.

Društvo za KVČB si zato prizadeva predvsem za dve stvari: da družinski zdravniki čim hitreje prepoznajo bolezen in pacienta napotijo k specialistu gastroenterologu, kar lahko prepreči mnoge zaplete, in da se v družbi razširi razumevanje za te bolnike in njihove specifične potrebe.

Zdravljenje

Sodobno zdravljenje KVČB je prilagojeno vsakemu bolniku posebej. Zdravnik in bolnik skupaj naredita in prilagajata načrt zdravljenja, ki upošteva specifično stanje bolnika, dosedanje zdravljenje, morebitne druge bolezni in njegove druge potrebe.

Za blaženje ulceroznega kolitisa se uporablja 5-aminosalicilna kislina, kortikosteroidi prav tako zmanjšujejo vnetje, a zaradi stranskih učinkov niso primerni za dolgotrajno uporabo. Imunosupresivi umirijo pretirano aktiven imunski sistem in zmanjšajo aktivnost vnetja. Biološka zdravila delujejo na točno določenem mestu imunskega odziva in so lahko zelo učinkovita. Operacija je bolj kot ne izhod v sili.

La. Da.