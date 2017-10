Megličeva ostaja strokovna direktorica pediatrične klinike, ministrica zahteva poročilo

Strokovna direktorica ima polno podporo predstojnikov oddelkov

25. oktober 2017 ob 15:26,

zadnji poseg: 25. oktober 2017 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Anamarija Meglič ostaja strokovna direktorica Pediatrične klinike UKC-ja Ljubljana, so sporočili iz UKC-ja in dodali, da Megličeva zagotavlja, da so otroci obravnavani varno in kakovostno.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana navajajo še, da se strokovna direktorica skupaj z vodstvom UKC-ja trudi, da uredi formalno vodenje službe za kardiologijo. Strokovna direktorica pediatrične klinike Anamarija Meglič ima polno podporo predstojnikov oddelkov klinike, so še zatrdili.

Pretresom na pediatrični kliniki, kot kaže, ni videti konca. Megličeva, ki je vodenje klinike prevzela prejšnji mesec po izteku mandata Rajku Kendi, je sinoči podala odstopno izjavo. Zakaj se je odločila za takšno potezo, ni znano, saj se na telefonske klice ni oglasila. Neuradno je nato vse dopoldne potekal krizni sestanek, na katerem so jo prepričevali, da vendarle ostane na svojem položaju.

Megličeva je sicer še včeraj odločno zavrnila nekatere namige o odstopu, kot je dejala, na kliniki zelo dobro sodelujejo tako s predstojniki služb, kliničnih oddelkov kot tudi z zdravniki, nesoglasja, ki so sestavni del vsake službe, pa, kot je poudarila, rešujejo sproti.

A nesoglasij na kliniki očitno še zdaleč ni malo. Že včeraj je po le nekaj mesecih z mesta vodje službe za otroško kardiologijo odstopil Samo Vesel. Po navedbah vodstva UKC-ja zato, ker kardiološki program še vedno ni urejen, po njegovih navedbah pa zato, ker vodstvo ni razveljavilo varnostne analize smrti dojenčka, ki kaže, da bi bilo smrt mogoče preprečiti, očitki, zaradi katerih je bila celo vložena anonimna kazenska ovadba, pa letijo na Vesela in njegovega kolega Tomaža Podnarja.

Kolar Celarc: Odgovorna so vodstva zavodov

"Na moje številne pisne pozive o stanju na otroški kardiologiji me je vodstvo UKC Ljubljana ves čas obveščalo, da so uredili razmere na Pediatrični kliniki, in v javnosti zagotavljali, da so v veliki meri odpravili sistemske nepravilnosti, izboljšali odnose ter da delo poteka varno in kakovostno," je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc zapisala v odzivu na nove zaplete na pediatriji.

"Dogodki v zadnjih dneh dokazujejo prav nasprotno, zato sem danes od direktorja UKC Andraža Kopača zahtevala poročilo o razmerah na Pediatrični kliniki," je še dodala in hkrati poudarila, da so vodstva javnih zavodov odgovorna za urejanje razmer znotraj ustanov.

G. K.