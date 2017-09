Milojka Kolar Celarc za plačilo svetovalcev porabila že 450.000 evrov

Svetovalci ministrice za zdravje

2. september 2017 ob 19:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je za svetovalce pri pripravi zdravstvene zakonodaje v svojem mandatu porabila že 450.000 evrov, vsi zakonski predlogi do zdaj pa so bili deležni predvsem številnih kritik.

Ministrici svetujejo tudi nekdanji ministri. Dušan Keber je denimo za pripravo zakona o preoblikovanju sistema zdravstvenega zavarovanja prejel več kot 20.000 tisoč evrov. Spomladi je ministrica najela še enega svetovalca, tokrat iz vrst stranke SMC-ja - Petra Požuna, ki je imel do zdaj velik vpliv na kadrovske odločitve ministrice. In Peter Požun je v ob redni službi poslovnega direktorja ministrici svetoval skoraj 500 ur.

Peter Požun, desna roka Milojke Kolar Celarc in predsednik odbora za zdravstvo v SMC-ju, je sicer poslovni direktor Ginekološke klinike in še državni svetnik, član treh komisij, tudi podpredsednik Društva medicinskih sester Ljubljana. Od februarja je ministričin plačan svetovalec za pripravo in izvedbo spremenjene zdravstvene zakonodaje.

Od februarja do konca julija sta ministrica in ministrstvo potrebovala 464 ur nasvetov Petra Požuna, do zdaj so mu izplačali dobrih 6.000 evrov, na dobrih 2.000 evrov za 107 ur svetovanja v juliju še čaka. Do konca leta Požun lahko svetuje največ 985 ur in zasluži okoli 12.000 evrov. Hkrati pripravlja zakon o upravljanju v zdravstvu - izplačilo 1.339 evrov, za pripravo kriterijev za nagrajevanje zdravnikov pa je do aprila prejel 96 evrov.

Primer obravnava tudi KPK

Milojka Kolar Celarc je pogovor pred kamero zavrnila. Pisni odgovor na očitke o klienetelizmu pa pravi, da je Peter Požun sodeloval tudi z drugimi zaposlenimi, ne le z ministrico. In zakaj sta ministrica in ministrstvo nujno potrebovala skoraj 500 ur njegovih nasvetov? Požun, da je sodeloval že od začetka mandata, in to brezplačno, letos ima pogodbo. Pomagal da je pri pripravi številnih zakonov, analizah, še zlasti pri načrtu skrajševanje čakalnih dob - a čakalne dobe so se v mandatu Kolar Celarčeve zelo podaljšale. Opis Požunovega preteklega dela, zaradi katerega je zaslužni svetovalec, je desetkrat daljši od odgovora o možnem klientelizmu.

Tudi Peter Požun, je pogovor pred kamero zavrnil. Ministrstvo za zdravje smo zaprosili za pogodbe in poročila o delu Petra Požuna, a nanje še čakamo. Primer obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Izplačil Požunu ni v javni evidenci Komisije za preprečevanje korupcije, nekdanjem Supervizorju, današnjem Erarju, pa bi moralo biti, za to je odgovorno ministrstvo za zdravje. In v čigavem interesu je, da so podatki o svetovalcu in izplačilu javnosti težko dostopni?

Breda Štivan Bonča, Televizija Slovenija