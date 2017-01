Ministrstvo in Fides brez 'medijskega trušča' nadaljujeta pogajanja

Zdravniki pričakujejo boljše osnovne plače in napredovanje nad 57. plačni razred

11. januar 2017 ob 09:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pogajanja o spremembah kolektivne pogodbe za zdravnike med sindikatom Fides in ministrstvom za zdravje se nadaljujejo. Dogovorili so se za pogajanja s čim manj medijskega trušča.

Sporazum o začasni zamrznitvi stavke zdravnikov, ki je odprl vrata za nadaljevanje pogajanj o kolektivni pogodbi, sta ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin podpisala 5. decembra. V novembru je namreč prišlo do dvotedenske stavke, potem ko marčevska pogajanja med ministrstvom in sindikatom zdravnikov niso obrodila sadov.

Najbolj problematičen del pogajanj ostaja tarifni del kolektivne pogodbe. V Fidesu pričakujejo izboljšanje osnovne plače, želijo pa si tudi, da bi lahko zdravniki z napredovanji presegli 57. plačni razred. Predlagajo tudi drugačno napredovanje v nazive, posodobitev dodatkov za posebne delovne razmere in spremembe glede dopustov.

Pogajanja o tarifnem delu, gre za nabor zdravniških delovnih mest in njihovo vrednotenje, bodo potekala v skladu s sklenjenim dogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja, so pojasnili na zdravstvenem ministrstvu. "Pred nadaljevanjem pogajanj bodo pridobljena tudi ponovno vladna pogajalska izhodišča v tem delu," so dodali.

Sporazum govori tudi o potrditvi standardov in normativov za zdravnike iz modre knjige in o možnosti nagrajevanja zdravnikov, ki bodo za več kot 30 odstotkov presegli normative. Modra knjiga sicer določa bistveno manj opredeljenih bolnikov na enega družinskega zdravnika od zdajšnjega povprečja.

G. K.