Ministrstvo za zdravje obljublja boljše razmere v družinski medicini

Družinski zdravniki opozorili na nevzdržne razmere

15. december 2018 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po tem ko so mariborski, gorenjski in brežiški zdravniki ministrstvo za zdravje opozorili na nevzdržno stanje v družinski medicini, ministrstvo obljublja več denarja za primarno zdravstveno raven.

Mariborski družinski zdravniki so pred dnevi na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ministrstvo za zdravje in javnost naslovili apel, v katerem so opozorili na preobremenjenost, ki postaja nevzdržna. Kot je pojasnila Maja Arzernšek z enega od mariborskih zdravstvenih domov, zdravniki že vrsto let opozarjajo na preobremenitve v družinskih ambulantah in posledično izgorevanje zdravnikov, sester in tehnikov v ambulantah. "Vsakodnevno smo zaradi pomanjkanja časa tarča nezadovoljstva in celo psihičnega nasilja naših uporabnikov. Dejstvo je, da skopo odmerjen čas na posameznega pacienta predstavlja tako zdravnikom kot pacientom neprijetno, stresno in potencialno nevarno okoliščino," je navedla. Apelu so se kasneje pridružili tudi zdravniki iz brežiškega in gorenjskih zdravstvenih domov.

Na ministrstvu za zdravje odgovarjajo, da se stanja na področju družinske medicine zavedajo. Med že sprejetimi ukrepi so navedli umik določbe, po kateri bi zdravnik moral plačati zdravstveno storitev, če bi se izkazalo, da bolnik, ki ga je napotil k specialistu, ne izpolnjuje kriterijev za specialistično obravnavo.

"Že v splošnem dogovoru za letošnje pogodbeno leto smo okrepili primarno zdravstveno dejavnost za 43 timov splošnih ambulant in deset timov otroškega in šolskega dispanzerja v skupni vrednosti 3,6 milijona evrov. Prav tako je bilo v aneksu 2 k splošnemu dogovoru dodanih še devet timov splošnih ambulant oziroma ambulant družinske medicine," so pojasnili na ministrstvu.

Pomanjkanje novih kadrov

Arzenškova je opozorila tudi na težavo pridobivanja novih kadrov. "V zadnjih letih je vodenju zdravstvene politike uspelo še dodatno demotivirati naše mlajše kolege, ki se za specializacijo iz družinske medicine odločajo le še izjemoma ali to po nekaj letih dela menjajo za drugo. Žal jim v tem trenutku ne moremo ponuditi vzpodbudnih besed, če se na vseh nivojih ne bomo začeli zavedati, kako pomembno je krepiti osnovno zdravstvo, ne samo na papirju, ampak tudi v dejanjih," je navedla.

Ministrstvo obljublja več denarja

Kot navajajo na ministrstvu, naj bi v primarno zdravstveno raven v prihodnje usmerili več denarja, prav tako podpirajo povečanje števila razpisanih mest za specializacije iz družinske medicine, pediatrije ter ginekologije in porodništva, s čemer bi zagotovili ustrezno mrežo specialistov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Ker tudi na ministrstvu že nekaj let opažajo, da se mladi zdravniki za specializacije iz družinske medicine ne odločajo, je minister Samo Fakin konec novembra v dopisu mladim zdravnikom izpostavil ukrepe, ki so jih pripravili za izboljšanje pogojev dela na primarni ravni. Minister upa, da jih je s tem spodbudil, da se bodo vendarle prijavili na specializacije družinske medicine.

