Ministrstvo za zdravje predlaga novo dajatev za dolgotrajno oskrbo

Začetek javne razprave o zakonu o dolgotrajni oskrbi

20. oktober 2017 ob 20:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na ministrstvo za zdravje so v javno razpravo poslali zakon o dolgotrajni oskrbi, torej o tem kako bo po novem urejena sistemska skrb za starejše, ko ti ne morejo več skrbeti sami zase. Gre za zakon na katerega smo čakali več kot 10 let, že zdaj namreč storitve dolgotrajne oskrbe potrebuje po nekaterih ocenah okoli 60 tisoč ljudi.

A za te storitve bomo mogli seči v žep, zakon predvideva novo obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Po novem naj bi vsi plačevali 0,48 odstotka od zavarovalne osnove, ali konkretno za upokojence to pomeni, da bi plačevali od 1,4 evra pa do 19,8 evrov na mesec. Zaposleni pa ob 4,3 evra do 31,6 evrov na mesec.

Višina dajatve bo odvisna od višine mesečnih prihodkov. Zaposleni z bruto mesečno plačo 1700 evrov bi tako plačal 8 evrov na mesec, upokojenec s 500 evri pokojnine pa 4 evre na mesec. A glede te dajatve usklajevanja z ministrstvom za finance še potekajo. In kljub temu doplačilu zakon predvideva, da bi morali storitve dolgotrajne oskrbe še doplačati in sicer bi morali za vsako storitev doplačati še 30 odstotkov iz lastnega žepa, poleg te že omenjene dajatve.

Storitve bodo delno sofinancirane

Direktorica direktorata za dolgotrajno oskrbo Tatjana Buzeti ob tem poudarja, da bodo tudi v bodoče storitve "delno sofinancirane iz javnih virov, delno jih bo moral uporabnik sam tako kot jih danes, po obstoječi zakonodaji morajo danes občine minimalno 50% tukaj pa je predlog, da ja vna blagajna v katero bomo plačevali krije 70 odstotkov storitev."

Ministrstvo je pripravilo pet kategorij upravičencev do dolgotrajne oskrbe, torej bi ljudi ki potrebujejo pomoč razdelili od tistih, ki potrebujejo najmanj pomoči in so v kategoriji 1 pa do tistih, ki so popolnoma odvisni od pomoči drugih in so v kategoriji 5. Ocenili bodo telesne in mentalne sposobnosti in potrebe posameznika in to v njegovem domačem okolju. A tu se že pojavljajo vprašanja, kdo bo izpolnjeval kriterije, da bo upravičen do te pomoči, da ne bodo kriteriji postavljeni previsoko in bi ljudje kljub temu da zanjo plačujejo, ostali brez pomoči dolgotrajne oskrbe.

Petra Prešeren, TV Slovenija