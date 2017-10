Možganska kap tretji vzrok smrtnosti in prvi invalidnosti v Sloveniji

Dan možganske kapi

19. oktober 2017 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za možgansko kapjo v Sloveniji letno trpi okoli 4.000 ljudi na leto. Gre za tretji vzrok smrtnosti in prvi vzrok invalidnosti pri nas, ki za sabo nosi visoke stroške zdravljenja in posredne stroške.

Po besedah predstojnice kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo na nevrološki kliniki UKC Ljubljana Janje Pretnar Oblak je glavni dejavnik tveganja za možgansko kap, na katerega lahko vplivamo, povišan krvni tlak. Na možnost kapi vplivajo tudi kajenje, slab način življenja, povišan holesterol. Pomemben dejavnik za možgansko kap je tudi nereden utrip srca, zaradi česar nastane v srcu strdek, ki nato pride do možganov. V teh primerih je pogosta obsežna možganska kap s hudimi posledicami.

"Če nastopi možganska kap, je treba hitro ukrepati. V prvih urah po nastanku lahko žilo odmašimo in preprečimo, da možgansko tkivo odmre," je ob današnjem dnevu možganske kapi povedala Pretnarjeva. Strdek odstranjujejo tako z zdravili, z intravensko trombolizo, kot tudi mehansko, saj ga izsesajo iz žile.



GROM

Najbolj značilni znaki, po kateri lahko prepoznamo možgansko kap, se skrivajo v črkah besede GROM. Pozorni moramo biti, če je okvarjen govor, roka in obrazna mimika. V tem primeru je takoj, v roku ene minute treba poklicati rešilca. Uspešnost zdravljenja možganske kapi je namreč zelo odvisna od tega, kako hitro bolniki pridejo do ustrezne pomoči. Če prejmejo zdravilo v roku 90 minut po prvih znakih, bo eden od petih bolnikov odkorakal iz bolnišnice. Če jih zdravijo v roku ure in pol do dveh ur, bo iz bolnišnice odkorakal en od devetih bolnikov, je dejala.

Koliko denarja je področju namenjenega

Za zdravljenje teh bolnikov gre na leto 35 milijonov evrov, okoli 65 milijonov evrov je še posrednih stroškov. Če bi dejavnike za možgansko kap pravočasno odkrili, bi lahko marsikatero kap preprečili, je na novinarski konferenci poudaril predsednik društva Matija Cevc. In če bi bolniki pravočasno prišli do bolnišnice, bi bili ti posredni stroški bistveno manjši.

Preživetje pa je odvisno tudi od tega, kakšna oblika kapi prizadene bolnika. Po ishemični kapi, kjer pride do strdka v možganih, je najnižja smrtnost, umre okoli 14 odstotkov bolnikov. Pri kapi zaradi nenadne krvavitve iz možganske arterije je smrtnost okoli 50-odstotna. Pri hemoralgični kapi, do katere pride zaradi počene žile v možganih, pa umre okoli 30 do 40 odstotkov bolnikov, je povedala Pretnerjeva.

Ob tem je opozorila na hude posledice, ki jih lahko imajo bolniki po kapi. Če huda kap prizadene starejšega bolnika, to zanj in njegovo družino pomeni katastrofo, saj je takšen bolnik pogosto prikovan na posteljo in je v plenicah. Mlajši bolniki se kar dobro motorično rehabilitirajo, a so kognitivno poškodovani in denimo na delovnem mestu več ne zmorejo enakih obremenitev.

Možganske kapi pri mladih so razmeroma redke, vzroki so raznovrstni, kot denimo genetske bolezni, avtoimune bolezni, pri veliko mladih bolnikov pa niti ne najdejo vzroka za bolezen.

Primer žrtve možganske kapi

Avgusta 2009 je Ksenija Demič utrpela dve možganski kapi. Kot je dejala na novinarski konferenci, je bila njena kap posledica visokega krvnega pritiska in stisk tako v v delovnem okolju kot tudi doma. Ker je bila v dobri telesni kondiciji, je tudi uspešno in hitro okrevala, tako da se ji danes na prvi pogled ne pozna, da je kdaj imela možgansko kap. Je pa priznala, da je od kapi bolj utrujena, ob utrujenosti začne vleči nogo za sabo, desna stran telesa ji zateka. Proti večeru ima tudi težave z miselnimi funkcijami, poleg tega pa zelo težko kaže čustva, razen jeze.

Z UKC Ljubljana so ob tem poslali rezultate zdravljenja možganske kapi pri njih. Kot so poudarili, so ti rezultati podobni ali celo boljši od tujih centrov. Z intravensko trombolizo zdravijo 27 odstotkov vseh ishemičnih možganskih kapi, povprečni čas od prihoda bolnika v UKC Ljubljana do začetka zdravljenja z intravensko trombolizo pa znaša 38 minut, kar je po navedbah UKC boljše od rezultatov v centrih denimo v Avstriji in ZDA. Bolnikom je v UKC Ljubljana na voljo tudi mehansko odstranjevanje strdkov 24 ur dnevno in vse dni v letu.

Pretnar Oblakova se je na novinarski konferenci odzvala tudi na nedavna kritična poročanja o poteku programa Telekap, to je zdravljenje bolnikov z možgansko kapjo v regijskih bolnišnicah, pri čemer jim v centru za Telekap v UKC nudijo pomoč in navodila na daljavo. Kot je dejala, lahko vsakdo kritično govori o programu, a dejstva in podatki kažejo drugače.

Po njenih navedbah vsak mesec v okviru Telekapi opravijo 17 tromboliz, prav tako jim pripeljejo štiri bolnike za mehansko odstranjevanje strdka. Tako na leto v okviru projekta opravijo 470 tromboliz. Vsako leto se tako po njenih besedah za 20 do 30 odstotkov poveča število bolnikov, ki prejmejo trombolizo. Bolniki z možgansko kapjo v regijskih bolnišnicah prejmejo trombolizo v povprečno 65 minutah, je dodala.

Al. Ma.