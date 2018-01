Na komisiji pred zdravstveno komisijo Dejanu Perši očitali laži

Dvoumne razlage in spreminjanje odgovorov

18. januar 2018 ob 22:12

Dejan Perša, zaposlen v laboratoriju za interventno kardiologijo UKC-ja Maribor, je med pričanjem pred zdravstveno preiskovalno komisijo DZ-ja o nakupih žilnih opornic spreminjal izjave in bil pozvan, naj ne laže.

Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic se je za zaslišanje Perše odločila, ker sta ga po besedah Godčeve "vsaj dve priči" omenili kot sodelujočega pri nabavi žilnih opornic v mariborskem UKC.

Kot je dejal Perša, je ena od njegovih službenih zadolžitev tudi skrb, da je na oddelku na razpolago dovolj zdravstvenega materiala, vključno z žilnimi opornicami. Zatrdil je, da pri tem nima nobenega vpliva na to, katere vrste in kolikšno količino žilnih opornic bodo nabavili.

Pojasnil je, da zgolj izpolni zahtevnico za material. Odločitev o tem, kateri material je potreben, je po njegovih besedah v pristojnosti zdravnikov, zahtevnico pa mora najprej odobriti predstojnik oddelka ali njegov namestnik ter nato še vodja nabavne službe in nazadnje direktor UKC.

Spreminjal izjave

Perša se prvič zapletel pri vprašanju Godčeve, ali je kadarkoli neposredno govoril s katerim od dobaviteljev žilnih opornic. Najprej je odgovoril, da nikoli in da je bil v stiku z njimi zgolj prek nabavne službe. Kasneje pa je dejal, da je dobavitelje tudi sam poklical po telefonu, če jih referentka ni uspela doklicati.

Različno je odgovoril tudi na vprašanje, ali je kadarkoli opazil, da je oddelek nabavil več žilnih opornic, kot jih je potreboval. Sprva je zatrdil, da do tega nikoli ni prišlo. V nadaljevanju pričanja pa je pojasnil, da je v primerih, ko je prišlo na oddelek preveč opornic, na to opozoril predstojnika.

Sicer je Perša zagotovil, da od dobaviteljev nikoli ni zahteval ali dobil gotovinskega plačila za to, da je naročil določeno vrsto ali količino žilnih opornic. Prav tako po njegovih besedah nikoli ni dobil v roke bianco zahtevnice za material, ki jo je predstojnik oddelka že vnaprej podpisal.

Kako so evidentirali material?

Dejal je, da tudi nikoli ni naletel na primer, da bi kateri od zdravnikov žilno opornico "podaril" svojem kolegu v drugi bolnišnici. Ob tem ga je Godčeva spomnila, da je nekdanji predstojnik oddelka Vojko Kanič, ki je bil njegov nadrejeni, pred preiskovalno komisijo pojasnil, da je podaril dve žilni opornici.

Čeprav ima na skrbi stanje zalog materiala na oddelku, Perša ni znal pojasniti, kako so evidentirali podarjeni material, da bi bilo to vidno pri inventuri. Dejal je, da tudi ne pišejo zapisnikov o poškodovanih žilnih opornicah, ki jih morajo zavreči, ampak zgolj naredijo zaznamek v "posebnem zvezku". Pred letom 2014 niso počeli niti tega.

Dvoumnost razlag

Člani komisije so izrazili začudenje nad pričanjem Perše. Očitali so mu dvoumnost razlag, spreminjaje izjav in laži. Pri tem je Iva Dimic (NSi) dejala, da je Perša očitno del neodgovornega ravnanja z dragim zdravstvenim materialom, ni pa ji jasno, ali je vpleteni ali zgolj žrtev tega početja.

Zdravstvena preiskovalna komisija bo zasedala tudi v petek, ko namerava zaslišati predsednika državne revizijske komisije Boruta Smrdela in Alenko Bratušek, ki je bila od 16. aprila do 18. septembra 2014 kot takratna premierka tudi v funkciji ministrice za zdravje.

