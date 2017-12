Navdihujoča zgodba srčnega kirurga Igorja Gregoriča

Danes na TV: Dvodelni dokumentarni film na ogled to in prihodnjo soboto

9. december 2017 ob 13:31

Houston/Ljubljana - MMC RTV SLO

Želja po kirurgiji se je razvila že v času medicinske fakultete. "Prvič, ko sem prišel v operacijsko dvorano, sem vedel, da je to to. Da me veseli kirurgija, da je to akcija, da so rezultati takoj po opravljenem delu in to me je veselilo," se svojih začetkov spominja Gregorič. Po končani medicinski fakulteti je prišel v Novo Gorico na stažiranje, potem je kot splošni zdravnik leto dni delal v Kanalu ob Soči in se vrnil v Novo Gorico na specializacijo iz kirurgije. Takrat se je seznanil z možnostjo o izpopolnjevanju iz kirurgije na kardiovaskularnem oddelku v Houstonu. Dobiti specializacijo iz kardiovaskularne kirutgije v Sloveniji je bilo namreč izjemno težko, vsa mesta so bila že za več let naprej polna. "Razmišljal sem, da če grem v tujino za šest mesecev na dodatno izpolnjevanje, da bom dobil dobra priporočilna pisma, mogoče se bom tudi nekje izkazal in bodo možnosti za specializacijo iz kardiokirurgije v Ljubljani."

Tako ga je pot pri 29. letih vodila prek luže, kjer pa ni ostal le pol leta. A pot ni bila lahka, prvega pol leta je delal kot kirurški asistent brez kakršnih koli kompetenc, izpita, nostrifikacije. To še ni bilo vse, prva štiri leta je namreč delal zastonj. "Brez kakršnega koli plačila, vse na stroške oz. ob podpori domačih in svojcev. V tem času smo delali od jutra do večera, od 6.30 do 21.,22. ure zvečer, tudi ob sobotah, v nedeljo pa nekje do polovice dneva. Ker sem se odločil, da ostanem, sem želel in sem se pri sebi odločil, da pač ne glede na to, kako naporno je in ne glede, kako dolgi so dnevi, da moram pač delati več kot drugi. Prihajati v službo prej kot ostali in oditi za njimi." Po štirih letih je opravil nostrifikacijo in kljub pičlim možnostim dobil specializacijo iz splošne kirurgije na Univerzi v Teksasu. Slednjo je namesto v 5 opravil v 4 letih, potem pa dobil še specializacijo iz kardiokirurgije na isti univerzi, kjer se je pridružil Cooleyjevi (Cooley je bil pionir srčne kirurgije) ekipi.



Prva zaposlitev pri 43. letih

"Prvo zaposlitev, kot specialist kardiotorakalne kirurgije, sem dobil, ko sem bil star 43 let," pove skorajda neverjetno dejstvo. Kot pravi, ga je nenehno vodila želja po odličnosti. "Ko sem postal specializant iz kardiokirurgije, je bilo zame pomembno, kljub temu, da sem imel občutek, da je moja tehnika v redu, ne da je v redu, ampak da postane moja tehnika boljša od ostalih. Zato sem skoraj dve leti na začetku specializacije po tem, ko sem zvečer prihajal domov, iz bolnišnice prinesel materiale, ki so ostali od operativnih posegov, v trgovino sem šel celo kupit živalska srca, in delal. Več delaš, boljši postaneš," razloži svoje delovno prepričanje. v Teksaškem srčnem inštitutu je delal 28 let, in sicer se je posvečal obravnavi pacientov s hudim srčnim popuščanjem in z mehanično srčno podporo in transplantacijo srca, sodeloval pa je tudi na raziskovalnem področju in pisal strokovne članke. Leta 2012 je potem dobil ponudbo z Univerze v Teksasu, kjer je potem s kolegi v univerzitetni bolnišnici ustanovil nov oddelek za srčno popuščanje. "Praktično iz nič smo začeli postavljati za center za končno srčno popuščanje in transplantacijo srca," se spominja Gregorič. Že v prvem letu so opravili 35 presaditev srca, danes pa so s 50 presaditvami na leto med top 5 odstotki po številu operativnih posegov, kar se tiče presaditev srca.