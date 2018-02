Nesreče na ledu, snegu in cesti napolnile ljubljansko urgenco

Pojav respiratornih okužb se še ne zmanjšuje

5. februar 2018 ob 20:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ljubljanskem kliničnem centru so imeli pretekli konec tedna polne roke dela. Na internistični prvi pomoči interne klinike so od petka do nedelje obravnavali 159 bolnikov, v urgentnem kirurškem bloku pa so jih 561.

Med njimi je bilo 27 poškodovanih v prometnih nesrečah, 31 na smučanju, 42 pa pri padcu na ledu.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, so v nadaljnje zdravljenje v bolnišnico sprejeli 173 bolnikov.

V UKC-ju sicer ugotavljajo, da se pojav gripe ali respiratornih okužb še ne zmanjšuje. V zadnjem tednu so obravnavali 101 bolnika z gripo ali respiratornimi okužbami (teden prej 98).

Od 55 primerov gripe v preteklem tednu je šlo v 28 primerih za influenco B in v 27 primerih za influenco A.

T. H.