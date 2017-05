Novi predlog: Za zdravstveni prispevek med štiri in 140 evri

Ministrstvo po neuradnih informacijah s spremenjenim predlogom

23. maj 2017 ob 16:10,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za zdravje je spremenilo model, kako bodo oblikovali zdravstveni prispevek. Po novem predlagajo, da bi zdravstveni prispevek znašal 2,1 odstotka bruto dohodkov posameznika, predvidena je tudi kapica.

Tako bi državljani plačevali med štiri in 140 evrov, je povedal svetovalec ministrice za zdravje Dušan Keber.

Ministrstvo je sprva predvidevalo, da bi bilo zdravstveno nadomestilo odmerjeno od bruto dohodkov posameznika za dve leti nazaj, pri čemer pa bi bili zavezanci razvrščeni v sedem razredov.

Spremenjeni predlog pa poenostavlja ta prehod - namesto sedmih dohodkovnih razredov predlaga enoten odstotek od tekoče zavarovalne osnove.

Zavarovalnice so prvotnemu predlogu ostro nasprotovale. Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je v delih, kjer dopolnilno zavarovanje nadomešča z zdravstvenim nadomestilom, protizakonit in protiustaven, so bili prepričani v zavarovalnici Adriatic Slovenica (AS), kjer so prav danes poiskali tudi pravno mnenje.

Pirnat: Protiustavno in pomanjkljivo

Pravnik Rajko Pirnat po naročilu zavarovalnice AS pravi, da bi morala biti višina zdravstvenega nadomestila, ki je v resnici davek, v celoti določena v zakonu in ne v pristojnosti ministra, kot je zapisano v predlogu zakona, je za Radio Slovenija poročala Helena Lovinčič.

Sporno je tudi določanje nadomestila iz neto prejemka, pravi Pirnat. "S tem, ko je pravzaprav obdavčen že neto dohodek, zdravstveno nadomestilo izničuje učinke davčnih olajšav pri dohodnini," je prepričan.

Zakon je protiustaven z vidika enakopravnosti, še našteva: "Usklajevanje višine davčne obveznosti z nekim statističnim indeksom lahko povzroči neenako obravnavanje, ker bodo bolj obremenjeni z nadomestilom tisti zavezanci, ki večino svojih dohodkov ustvarijo v delovnem razmerju." Zakon tudi ne določa jasno prehodnega obdobja, ocenjuje Pirnat.

Tudi Pirnatove pripombe upoštevane

Keber je danes novinarjem pojasnil, da so spremenili predlog oblikovanja prispevka tako, da bi šlo za davek na tekoči dohodek, torej na plače, pokojnine, avtorske honorarje itd. "Nadomestilo bo zvezno, tako kot velja za zdravstveni prispevek. Predvidoma bo znašal 2,1 odstotka od bruto dohodkov in bo zato prispevek lahko znašal od štiri oz. pet evrov do približno 140 evrov," je pojasnil. Prav tako so se odločili za kapico v višini štirikratnika povprečne plače.

Tako ta model po Kebrovih besedah tudi upošteva pripombe, ki jih je danes predstavil pravnik Pirnat. Niso pa še v celoti usklajeni z ministrstvom za finance. "Ravno okrog modela imamo intenzivne pogovore. Mislim, da bodo Pirnatove pripombe celo koristno pripomogle k argumentaciji, zakaj je ta drug model boljši," je dejal.

