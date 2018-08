Novi zapleti na onkologiji, predsednik sveta želi razrešiti direktorico

Direktorica izpolnjuje pogoje za upokojitev

24. avgust 2018 ob 21:46,

zadnji poseg: 24. avgust 2018 ob 21:46

Peter Požun, predsednik sveta onkološkega inštituta, želi razrešiti direktorico Zlato Štiblar Kisić, čeprav inštitut pod njenim vodstvom zadnji dve leti posluje brez izgub, celo s presežkom, kar je v zdravstvu redkost.

Zlata Štiblar Kisić Onkološki inštitut Ljubljana vodi od leta 2016; zavod ima v prvem letošnjem polletju 750 tisoč evrov presežka. Predsednik sveta onkološkega inštituta Peter Požun se je z odstavitvijo Štiblar Kisičeve začel ukvarjati, ko je prejel pismo nekdanjega krivdno razrešenega direktorja Janeza Remškarja, češ da je njena zaposlitev nezakonita, saj da izpolnjuje pogoje za upokojitev. Inšpektorat za javni sektor je res presodil, da Štiblar Kisičeva od aprila lani nima veljavne pogodbe o zaposlitvi na inštitutu.

"Ta status je bil razčiščen že v trajanju mandata prejšnjega sveta zavoda, ki je ugotovil, da so stvari zakonite," odgovarja Štiblar Kisićeva. Ministrstvo za zdravje je vedelo, da Štiblar Kisićeva izpolnjuje pogoje za upokojitev, pa je vlada vseeno dala soglasje k njenemu imenovanju. Torej ji je podelila mandat.

"To jasno kaže, kaj je namen SMC-ja v zdravstvu: pleniti naprej. Zdaj izkoriščajo čas, ko še ni nove vlade, in očitno si je gospod Požun zadal za nalogo, da do takrat odstavi direktorico in pripelje svojega človeka," se je o tem, kaj je v ozadju, spraševal kirurg z onkološkega inštituta Erik Brecelj.

V oči bode tudi dejstvo, da se je Požun pri Štiblar Kisićevi osebno oglasil in ji predlagal, da sama odstopi z mesta generalne direktorice, sicer bo odstavljena oziroma jo bo Požun odstavil na seji sveta. Nato pa je sledil še njegov klic, v katerem ji je povedal: "Tudi urad vlade je potrdil, se je strinjal s tem, kar sem vam povedal."

Ali je to res, smo vprašali tudi predsednika vlade v odhodu. Iz njegovega kabineta so odgovorili, da "Miro Cerar ali njegov kabinet nista dala nobenega soglasja v zvezi z zadevo, ki jo navajate, saj to ni v njuni pristojnosti". Ali je Peter Požun lagal in zlorabil položaj? Odgovora na to nismo dobili.

