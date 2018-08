Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Povečan turistični obisk v poletnih mesecih so tako kot vsako leto občutili tudi v izolski bolnišnici. Na to vpliva tudi turizem v hrvaški Istri. Foto: BoBo Dodaj v

Nujna medicinska pomoč brez meja v Istri

V Splošno bolnišnico Izola prihajajo tudi dopustniki s hrvaške strani

23. avgust 2018 ob 13:18

Izola - MMC RTV SLO, Radio Koper

Splošna bolnišnica Izola septembra kot vodilna partnerica vstopa v nov čezmejni projekt, s katerim nameravajo povezati službe nujne medicinske pomoči na obeh straneh meje.

Posebnosti v letošnji turistični sezoni v Splošni bolnišnici Izola ne zaznavajo. Močno povečan obisk in s tem število obravnavanih pacientov je že vrsto let stalnica. Letos so se na te razmere pripravili vnaprej, pojasnjuje predstojnik Urgentnega centra, Peter Golob: "Bilo je že tudi nekaj napovedi pred samim začetkom stroge sezone, tako da smo okrepili ekipe tako v kirurški kot v internistični ambulanti. V vsaki izmeni smo tako imeli po dva kolega."

Bolnišnica skupaj z urgentnim centrom zelo občuti tudi turistično sezono v hrvaški Istri, od koder zdravstveno pomoč iščejo številni tamkajšnji obiskovalci. "Veliko jih prihaja tudi z reševalnimi vozili, včasih nenapovedano, kar nas spravi v zadrego. Zato smo sklenili, da se začnemo pogovarjati, da se bolje spoznamo, da vemo, kdo je na drugi strani."

Smernice izboljšav so pomagali začrtati že lani, septembra pa izolska bolnišnica kot vodilna partnerica vstopa v dveletni čezmejni projekt za vzpostavitev trajne mreže ključnih zdravstvenih institucij s področja nujne medicinske službe na območju Obalno-kraške regije in Istrske županije: "Del tega projekta je to, kar počnemo vsak dan, torej delo s pacienti posamezniki, deloma pa gre za usposabljanje ljudi na eni in drugi strani, da bi bili enako usposobljeni za obravnavo pacientov. En segment projekta pa je tudi vprašanje, ali bi morali skupaj nastopiti ob kakšnem večjem dogodku, večji nesreči na tem območju," je še povedal Golob.

Partnerji projekta so še Zavod za urgentno medicino Istrske županije, Splošna bolnišnica v Pulju in Reševalna služba slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola. Kot še poudarja Peter Golob, vsi veliko pričakujejo od projekta. Z njim je povezana tudi gradnja helioporta v Izoli.

Mateja Brežan, Radio Koper