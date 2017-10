Odporno angino pektoris bodo v UKC Ljubljana zdravili z novo metodo

Interventna kardiologija

26. oktober 2017 ob 18:00

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so začeli izvajati metodo zdravljenja odporne angine pektoris z vstavitvijo posebne opornice v koronarni sinus.

Osnovni cilj te nove metode interventne kardiologije je izboljšati kakovost življenja koronarnega bolnika z zmanjšanjem pogostosti bolečin v prsnem košu, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Premajhna prekrvavitev srčne mišice je lahko razlog za občasno tipično bolečino v prsnem košu, imenovano angina pektoris. To zmanjšuje kakovost življenja bolnikov, saj omejuje njihove vsakodnevne aktivnost.

V primeru, ko je prekrvavitev srca nenadoma pomembno zmanjšana, pa lahko bolnik občuti nenadno bolečino v prsnem košu in posledično tudi odmrtje srčne mišice, t. i. miokardni infarkt.

Bolnike z akutnim koronarnim sindromom večinoma zdravijo s perkutanimi metodami zdravljenja, v določenih primerih pa tudi s kirurškimi posegi oz. obvodi. Večino bolnikov s kronično koronarno boleznijo pa lahko uspešno zdravijo tudi z zdravili ali revaskularizacijo.

Do 10 odstotkov bolnikov s koronarno boleznijo pa ima kljub zdravljenju z zdravili in posegi za izboljšanje prekrvavitve srca še vedno bolečine v prsnem košu, oz. odporno angino pektoris. Kakovost življenja teh bolnikov je slaba, zato je pomemben razvoj novih metod zdravljenja.

Nova metoda zdravljenja

Ena takšnih je perkutana vstavitev zmanjševalca pretoka skozi koronarni sinus. Ta povzroči zmanjšanje prečnega preseka koronarnega sinusa in poveča upor proti toku krvi. Posledično se zviša tlak v koronarnem sinusu in tudi v koronarnih arterijah. Sledi prerazporeditev pretoka krvi iz področij dobre prekrvavitve v slabše prekrvljene predele srčne mišice.

Ideja o zdravljenju slabe prekrvavitve srčne mišice z vplivanjem na pretok skozi koronarni sinus je stara že več desetletij. V sodobnem zdravljenju pa metoda predstavlja nadgradnjo modernih načinov zdravljenja slabe prekrvavitve srčne mišice. Dosedanje raziskave so pokazale tako subjektivno izboljšanje simptomov angine pektoris kot objektivno izboljšanje zmogljivosti bolnika.

Poseg opravijo v lokalni anesteziji s pristopom skozi veno na vratu ali pa na nogi. Prvih nekaj ponovitev implantacij bodo v UKC Ljubljana izvajali pod budnim mentorstvom proktorja. V Sloveniji mentorstvo izvaja izumitelj te sodobne izvedbe metode Shmuel Banai iz Izraela.

Cena opornice je 6.300 evrov, kar je pod povprečjem EU-ja, kjer so cene med 6.000 in 10.000 evrov, so še zapisali v UKC Ljubljana, kjer letos nameravajo opraviti do 50 tovrstnih posegov.

