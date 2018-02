Osebna zdravnica se boji napisati napotnico

Zdravnike strah kazni?

19. februar 2018 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

V začetku februarja se je gospa Andreja znašla v zagati, ko zaradi neveljavne napotnice - za to je izvedela zadnji hip - ni mogla na poseg na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Potem ko je že čakala dve leti, se bo očitno še malo načakala - novi datum ima namreč letnico 2019.

Še pred novim letom so gospo Andrejo poklicali, da bi potrdila februarski termin za operacijo zoba na oddelku za maksilofacialni kirurgiji. Ko se je zglasila na UKC-ju na dan posega, so ji dejali, da napotnica ni veljavna - da bi jo prinesla pozneje, pa ni možno. Kot je sogovornica povedala za Radio Slovenija, je ostala brez obrazložitve, zakaj. "Celo rekli so mi, naj pogledam na izvid, da vse tam piše, tudi informacija, da je vse poteklo. Pa sem jim predložila izvid, naj mi pokažejo, česa jaz ne vidim. Ker vsi smo zmotljivi, lahko bi tudi jaz kaj spregledala in priznala zmoto. No, ko sem jim pokazala izvid, mi tudi oni niso znali povedati, da bi kjer koli to pisalo," je povedala.

O vzroku za neveljavnost lahko zgolj ugibamo, morda je to zaradi pravilnika o čakalnih dobah, ki je stopil v veljavo v začetku leta, s katerim so napotnice pod oznako "hitro" in "nujno", izdane pred 7. januarjem, postale neveljavne. Sogovornica sicer zatrjuje, da so se pri sprejemnem okencu trudili, da bi našli rešitev. Novo napotnico bi tako v tistem trenutku morala dobiti bodisi od svoje zobozdravnice, ki dopoldne ni bila na voljo, bodisi od družinske zdravnice: "Ko sem končno dobila zdravnico, mi je razložila, da so časi, kakršni so, in da oni ne pišejo napotnic, ki se njih ne tičejo, ker dobivajo penale in v tem primeru ni pripravljena tvegati", je pojasnila.

Strah pred kazijo pred morebitno neupravičeno izdano napotnico po vsej verjetnosti izhaja iz nedavnega splošnega dogovora o obsegu letošnjih zdravstvenih programov, ki kot enega od ukrepov predvideva tudi denarno kazen za zdravnike, ki bodo bolnika neupravičeno napotili na specialistični pregled. Na to določilo se je odzvala Zdravniška zbornica in zahtevala črtanje tega člena. Ministrica Kolar Celarc pravi, da gre za napačno razumevanje.

Več napotitetv, stagnacija pri družinskih zdravnikih

Število napotitev se je v desetih letih povečalo za 29 odstotkov, obisk pri družinskih zdravnikih pa stagnira. Med vzroki za povečan obseg napotitev so objektivni razlogi, kot je staranje prebivalstva, nova diagnostika in zdravljenja, nekaj pa je tudi neupravičenih. Na te so predvsem opozorili revmatologi, zlasti v urgentnih ambulantah, zato je člen v splošnem dogovoru o zaračunavanju storitev napotnim zdravnikom izrecno namenjeno tej stroki. Državna sekretarka Ana Medved miri, da s tem nikogar ne želijo kaznovati.

"Naš namen je, da pridobimo s temi kriteriji, ki za revmatologijo že obstajajo, s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro pridobiti orodje, pripomoček, s katerim si bodo zdravniki lahko pomagali, če bodo v dvomih, ali je prav, da napotijo bolnika na višji nivo ali ne oziroma pod katero stopnjo nujnosti naj to naredijo," je dejala Medvedova. Letos bi ta ukrep veljal le za revmatološke urgentne napotitve, če bodo izdelana merila, pa tudi za urgentne centre.

Revmatologi so pripravljeni na napotnico napisati, da je neupravičena, vendar gre le za ekstremne primere, ko so kdaj napotnice z oznako "nujno" zlorabljali za stare ali minimalne poškodbe, je še pojasnila Medvedova.

Pripravljajo čistopis splošnega dogovora, ki bo objavljen na spletu. Ta med drugim določa tudi novo storitev, to je e-posvet, kjer se bodo zdravniki na primarnih ali višjih ravneh lahko posvetovali prek zaprte informacijske mreže o pacientovih možnostih: ali napotiti pacienta, mu narediti diagnostiko ali pa ga poslati na zdravljenje.

Tina Lamovšek, Helena Lovinčič, Radio Slovenija