Otrok se je v Srbiji okužil z ošpicami

Prvi primer okužbe z ošpicami

3. januar 2018 ob 20:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Nacionalni inštitut za javno zdravje je prejel obvestilo o pojavu ošpic pri otroku, ki se je pred prazniki vrnil s potovanja iz Srbije. Gre za predšolskega otroka, ki je bil cepljen z enim odmerkom cepiva.

Otrokovo stanje je stabilno in ni hudo. Prvi odmerek cepiva prejmejo otroci od enega leta starosti do dopolnjenih 18 mesecev starosti, drugi odmerek pa ob vstopu v osnovno šolo. Po prvem odmerku cepiva proti ošpicam je zaščita okoli 95-odstotna.

Glavne značilnosti ošpic so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in zlivajoč značilen izpuščaj, je o tem, kako prepoznamo ošpice, povedala epidemologinja Eva Grilc iz NIJZ-ja.

Ob tem je pomembno, da se ošpice pravočasno prepoznajo. Vsem, ki se po praznikih vračajo iz tujine, še posebej z območij, kjer so trenutno izbruhi ošpic, NIJZ svetuje, da ob pojavu značilnih bolezenskih znakov o tem takoj obvestijo osebnega zdravnika in ostanejo doma. Pomembno je, da ne hodijo v čakalnice in ne širijo bolezni.

VIDEO Prvi primer ošpic

Barbara Vidmajer, TV Slovenija