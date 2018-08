Pasti poletnih strasti ‒ ko poletna avantura postane diagnoza

Zakaj v spolnosti vedno več tvegamo? Zakaj število spolnih bolezni strmo narašča?

25. avgust 2018 ob 08:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Raziskave potrjujejo, da imamo ljudje poleti več spolnih odnosov kot sicer. Ob tem pa pogosto pozabimo na ustrezno zaščito. Obstaja celo medicinska diagnoza – gre za tako imenovani sindrom sonca, morja in stimulansov.

"Poletje je čas, ko se naše spolno vedenje razživi," pravi infektologinja Mojca Matičič, ki na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani vodi Ambulanto za spolno prenosljive okužbe. Britanska študija je tako razkrila, da imajo neporočeni Britanci na dopustu v Španiji kar 12-krat pogosteje spolne odnose kot doma. Vendar jih pri tem kar tri četrtine ne uporabi ustrezne zaščite.

Klamidija, gonoreja, sifilis, genitalni herpes, okužba z virusoma HPV (humani papiloma virus) in HIV – to so le nekatere najbolj razširjene in znane spolne bolezni. Njihovo število strmo narašča, to pa Mojce Matičič ne preseneča, saj je Svetovna zdravstvena organizacija že leta 2001 razglasila pandemijo spolno prenosljivih okužb. "Stanje se ne umirja – nasprotno – tudi v novem desetletju opažamo naraščanje spolnih bolezni, ki se hkrati še spreminjajo. Zdaj se celo pojavljajo nove, kakršnih v Evropi doslej nismo poznali. Najbolj pa nas skrbi, da antibiotiki niso več učinkoviti proti vsem spolno prenosljivim okužbam, saj proti nekaterim večkratno odpornim bakterijam nimamo več idealnega antibiotika, s katerim bi jih lahko pozdravili." Nove spolne bolezni Slovenije še zdaleč niso zaobšle. Superodporno bakterijo, ki povzroča gonorejo, smo na začetku desetletja med prvimi v Evropi odkrili prav pri nas.

Spolnost je za marsikatere še vedno tabu

Strokovnjaki opažajo, da sproščen pogovor o spolnosti in spolnih boleznih pogosto preprečujejo sram, zadrega in strah. Spolnost je še vedno tema, o kateri ne govorimo radi, prikimava doktorica Mojca Matičič. "Spolna bolezen lahko razkrije posameznikovo vedenje, ki v družbi ni zaželeno. Človek je lahko stigmatiziran; v njegovem domačem in službenem okolju, pa tudi družabnem okolju prijateljev in znancev se lahko zaradi spolne okužbe vse spremeni."

Da pacientke le redko same začnejo pogovor o zaščiti, spolnih boleznih in spolnosti, opaža tudi ginekologinja in klinična seksologinja Gabrijela Simetinger iz Splošne bolnišnice Novo mesto. "Običajno kar sama vprašam in spodbudim pogovor o spolnosti. Če me na primer obišče študentka, ki se odpravlja na daljšo izmenjavo v tujino in bi rada recept za kontracepcijske tabletke, ji svetujem, naj s sabo vzame tudi kondome, saj se v tem obdobju lahko marsikaj pripeti." Spolno zdravje zahteva odkrit, pozitiven in spoštljiv pristop do spolnosti, to pa omogoči prijetno in varno izkušnjo.

Spolno zdravje je drugod po svetu vedno pogosteje v domeni posebne veje – spolne medicine. In kakšen je njen položaj v Sloveniji? "Na to vprašanje je nemogoče odgovoriti, saj pri nas spolne medicine v zakonodaji sploh še nikjer ni. Pravzaprav se o spolnem zdravju ne pogovarjamo; bolj ali manj govorimo le o zaščiti in preventivi. Če bi želeli imeti primerno debato o spolnem zdravju, bi morali uvesti tudi ustrezno spolno vzgojo. Ta bi morala vključevati tudi pogovor o čutnosti, spolnih identitetah in čustveni intimnosti," pojasnjuje doktorica Gabrijela Simetinger.

O spolnosti v šoli

Slovenska mladina je o spolnosti in spolnem zdravju slabo obveščena, zato si pristojni že desetletja prizadevajo, da bi bila spolna vzgoja del šolskega programa. Mladi o spolnih boleznih ne vedo prav veliko, še najbolj poznajo virus HIV. "Želijo si več informacij o spolnih boleznih, zaščiti in spolnosti," pravi koordinator projektov pri Združenju DrogArt Simon Kovačič. "Zdaj mladi pridobijo znanje o tem predvsem iz medijev in od prijateljev. Veliko študij kaže, da je zanje pomemben vir informacij pornografija, kjer pa spolnost ni prikazana v realni luči. Zato imajo lahko napačne predstave in se mi zdi pomembno, da bi se spolno vzgojo uvedlo v šole. Mladina ima nekaj znanja o aidsu, ki jo tudi najbolj skrbi. Za veliko drugih spolnih okužb pa sploh še ni slišala." Simon Kovačič poudarja, da spolno prenosljive okužbe ogrozijo in poslabšajo spolno in tudi siceršnje človekovo zdravje, tega pa bi se morali zavedati tako mladi kot starejši. O spolnosti bi se morali s partnerji več pogovarjati, poskrbeti bi morali za ustrezno zaščito in testiranje. "Kot terenski delavec se pogosto srečujem z mladimi. Na podlagi pogovorov z njimi ugotavljam, da za zaščito bolj ali manj uporabljajo le kondome. Problematično se mi zdi, da jih veliko kot zaščito navede kontracepcijske tabletke, ki pa ne varujejo pred spolno prenosljivimi okužbami."

Nov fenomen v spolnosti – kemseks

Raziskovalci spolnega vedenja so v zadnjem obdobju postali pozorni na nov fenomen, ki je še posebno pogost med mladimi moškimi v večjih mestih. Ti za lažje navezovanje stikov, večjo sproščenost in intenzivnejši užitek posegajo po psihoaktivnih substancah. "Kemseks je sodobni kulturni fenomen med geji in biseksualci ali sploh med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Lahko gre za izživetje skritih fantazij, seksualno popestritev in iskanje bližine, po drugi strani pa za probleme z osamljenostjo, izolacijo in strah pred navezovanjem stikov," pojasnjuje Jernej Škof iz nevladne organizacije Škuc – Magnus. Po njegovih besedah so pomembno vlogo pri razmahu kemseksa odigrale tudi mobilne in spletne aplikacije za zmenke, ki omogočajo enostavno in hitro spoznavanje novih partnerjev. Z njimi so spolne avanture tako rekoč le klik oddaljene od nas. "Samo po sebi to ni problematično. Težave se pojavijo, kadar so te aplikacije glavni in edini kanal za spoznavanje partnerjev. Internet nas po eni strani zbližuje in povezuje, po drugi strani pa ne pospešuje bližine v samem fizičnem prostoru."

Škof opozarja tudi na temno stran uporabe psihoaktivnih snovi. "Taka je dinamika uporabe drog. Kemseks postane problematičen, kadar z njim pretiravamo, kadar postane v posameznikovem življenju osrednji način zadovoljitve seksualnih potreb. Lahko se pojavi spirala, iz katere oseba ne zna in ne zmore več izstopiti. Vseeno bi na tem mestu izpostavil, da je lahko kemseks tudi pozitivno doživetje. Gre za izživetje seksualnih fantazij v nas. Želim si, da bi se o tem več in bolj strpno pogovarjali."

Kondom ni edina mogoča izbira

"Naj povem najbolj nepriljubljen stavek: varen spolni odnos je samo spolni odnos dveh zvestih in neokuženih partnerjev. Ker je vse drugo lahko tvegano, pri spolnem odnosu priporočamo zaščito," svetuje doktorica Mojca Matičič. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo v Sloveniji v prvi polovici letošnjega leta našteli 140 primerov okužb s klamidijo, 76 z gonorejo in 26 z bakterijo, ki povzroča sifilis. "Še vedno je najboljša zaščita kondom. Gre za mehanično zaščito, ki jo ljudje neradi uporabljajo. Raziskava Nacionalnega inštituta je namreč pokazala, da je kondom uporabila samo polovica vseh slovenskih mladostnic in mladostnikov, ki so začeli imeti spolne odnose pred šestnajstim letom."

"Na zaščito je treba vedno misliti že vnaprej. Pomembno je tudi, da si sami postavimo meje, do kod želimo iti in kaj želimo doživeti. Če smo pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc, si po navadi dovolimo več. Zaščita mora biti sporazumna. Nikogar ne bi smelo biti strah; pa naj uporabi kondom ali katero drugo zaščito, kot je na primer tudi PrEP – tableta, ki nas zavaruje pred virusom HIV," meni Jernej Škof.

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji opozarjajo, da se po svetu z eno izmed spolnih bolezni vsak dan okuži kar milijon ljudi. Čeprav sta diagnostika in zdravljenje napredovala, pa so nujni novi in dodatni pristopi v preventivi, ki naj nagovarjajo mlade in tudi starejše.

Iztok Konc, Radio Slovenija