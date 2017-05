Pizziga: Mark Medical ni bil privilegiran pri dobavi žilnih opornic

Aleš Nanut ni prevzel vabila in se ni pojavil pred komisijo

19. maj 2017 ob 17:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji vodja prodaje Mark Medicala, ki je v spornem obdobju dobavljalo opornice slovenskim bolnišnicam, David Pizziga je pred parlamentarno komisijo zatrdil, da podjetje ni imelo priviligiranega položaja.

V uvodni predstavitvi je Mark Pizziga, ki ima tako slovensko kot italijansko državljanstvo, pojasnil, da je bil v Mark Medicalu zaposlen do lani, zdaj pa za podjetje vodi le še dva projekta v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. V obdobju, ki ga preiskuje komisija, je vodil logistiko v italijanski centrali podjetja in prodajo v hčerinski družbi v Sloveniji.

Pizziga je na zaslišanje prišel v spremstvu odvetnika Matije Jamnika, ki je opozoril na predlog Pizzige, naj se seja komisije zapre za javnost. Po njegovih besedah bi namreč razkritje poslovnih skrivnosti pomenilo kaznivo dejanje. Predsednica parlamentarne komisije Jelka Godec iz SDS-a je odgovorila, da seje ne bo vnaprej zapirala, ampak zgolj, če bo govora o tajnih podatkih.

Med pričanjem je poudaril, da je bil velik delež Mark Medicala na slovenskem trgu izključno posledica dejstva, da je na javnih razpisih ponudil žilne opornice proizvajalca Abbott po nižjih cenah od konkurence. Podjetje se je lahko po njegovih besedah pohvalilo z dinamiko padanja cen, kar mu je tudi prinašalo uspeh na razpisih.

"Cene v medijih so napihnjene"

Cene, ki jih omenjajo slovenski mediji, so napihnjene, je opozoril Pizziga. Mark Medical po njegovih besedah žilnih opornic slovenskim bolnišnicam nikoli ni prodajal po 1500 evrov, kot je zaslediti v medijih. Dejal je, da je bil Mark Medical, vsaj kolikor se spomni, takrat v Sloveniji edini zastopnik za Abbottove opornice.

Predsednica preiskovalne komisije Godčeva je pripomnila, da je poleg Mark Medicala v tistem obdobju enake žilne opornice prodajala tudi Abbottova zastopnica Katja Klopčar Jazbec. Na pripombo je Pizziga odgovoril, da glede tega ni imel nobenega vpliva. Hkrati je zanikal, da bi kadarkoli skušal vplivati na pristojne, da bi razpis prilagodili Mark Medicalu.

Mark Medical je bil v nekaterih primerih edini ponudnik v določenem sklopu javnega razpisa, je opozorila Godčeva. Pizziga pa je na slednje odgovoril z besedami, da je odgovor treba poiskati pri upravi kliničnega centra. Dodal je, da slovenske zakonodaje na področju javnih razpisov ne pozna podrobno, vendarle pa lahko oceni, da je preveč rigidna.

Cena opornice vključuje strošek izobraževanja

Pizziga se je strinjal z razlago zdravnikov, ki so pred njim pričali pred komisijo, da cena žilne opornice vključuje tudi strošek izobraževanja, za katerega poskrbi dobavitelj. Ob tem je zatrdil, da se je Mark Medical o izobraževanju vselej dogovarjal s predstojniki, tudi v primerih, ko so predlogi prišli neposredno od zdravnikov.

Poleg Pizzige bi moral danes pred komisijo pričati tudi direktor Mark Medicala v Sloveniji Aleš Nanut, ki pa po pojasnilu Godčeve ni prevzel vabila.

Preiskovalna komisija DZ-ja o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic je bila sicer ustanovljena aprila 2016, medtem ko zgodba o preplačilih žilnih opornic sega v leto 2013. Takrat se je izkazalo, da slovenske bolnišnice kupujejo t. i. stente po bistveno višji ceni kot v tujini.

Komisija je 25. aprila letos sklenila, da bo na zaslišanje povabila vse ministre za zdravje od leta 2009 naprej. Od takrat se je namreč na zdravstvenem resorju vključno z aktualno ministrico Milojko Kolar Celarc zvrstilo sedem ministrov.

