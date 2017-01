Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rejci naj preprečijo stik perutnine z divjimi pticami. Foto: Pixabay Za rejce je pojav ptičje gripe nekaj novega, pravi Simon Toplak. Foto: MMC RTV SLO/P.S. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Podravski perutninarji o ukrepih zoper ptičjo gripo izvedo iz medijev

Posebni ukrepi še niso bili sprejeti

5. januar 2017 ob 12:07

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Večji in manjši rejci perutnine na območju Spodnjega Podravja so glede ukrepov proti ptičji gripi dobili le splošna navodila, ki pa se jih morajo držati že tako ali tako.

V sredo so z veterinarske uprave sporočili, da so na Pragerskem pri poginulih labodih potrdili primer ptičje gripe, ki pa po za zdaj znanih podatkih ne more okužiti ljudi. Radio Slovenija pa je danes poročal, da so pri ribniku Pivola v občini Hoče-Slivnica odkrili osem poginulih rac, ki jih je veterinarsko-higienska služba zjutraj odpeljala na preiskave zaradi suma ptičje gripe. Rezultate pričakujejo v treh dneh. Na ribniku je zdaj še približno 15 rac; nekatere prav tako kažejo znake omenjene bolezni.

Vodja svetovalne službe ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Peter Pribožič je pojasnil, da so večji rejci in kooperanti Perutnine Ptuj že pred časom dobili priporočila o ravnanju v primerih pojava ptičje gripe. Prevelike panike ne delajo, seveda pa priporočajo nekatere osnovne ukrepe.

Upoštevanje osnovnih preprečevalnih ukrepov

Osnovno je preprečiti stik z divjimi pticami, kar pomeni, da živali omejijo na zaprte prostore in jih ne krmijo na prostem. Ob tem pa morajo rejci sprejeti tudi preventivne ukrepe pri vstopanju v prostore, kjer so živali, da ne pride do prenosa bolezni prek iztrebkov divjih živali. A takšni ukrepi so potrebni tudi sicer, je še dodal Pribožič.

"Vsak naj bo pri svojih živalih pozoren na njihovo obnašanje in o morebitnih spremembah obvešča pristojne organe," priporoča Pribožič. Če pa bo prišlo do kakršnega koli dogovora z upravo za varno hrano, bodo o ukrepih posebej obveščali vsakega lastnika perjadi.

Za zdaj še brez konkretnih ukrepov

Da je pojav ptičje gripe za rejce popolnoma nova zadeva, pa je dejal eden od večjih rejcev in tudi predsednik Perutninarske zadruge Ptuj Simon Toplak. Tudi on je pojasnil, da razen splošnih priporočil, ki pa jih tako izvajajo že nekaj časa, niso sprejeli nobenega konkretnega ukrepa. Predvidoma v dveh ali treh dneh bodo sklicali člane zadruge in jih obvestili o morebitnih dodatnih ukrepih za preprečitev bolezni.

Kmetje z manjšim številom kokoši, ki jih je največ, prav tako uradno niso dobili nobenega obvestila o bolezni in ukrepih. Kmet s Pragerskega, ki ima ob drugih živalih še 20 kokoši, Anton Medved in predsednik Sindikata kmetov Slovenije, je dejal, da so bili doslej o vsem obveščeni le iz medijev.

"Kokoši imamo ves čas zaščitene v ograji, danes pa jih bomo zaprli v zaprte prostore in tako poskrbeli za dodatno zaščito," je povedal Medved.

