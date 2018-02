Poslanci SMC-ja v parlamentarni postopek vložili predlog za večjo precepljenost

Po mnenju poslanske skupine SMC-ja ministrstvo za zdravje na tem področju ni naredilo veliko

5. februar 2018 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poslanci SMC-ja so v parlamentarni postopek vložili novelo zakona o nalezljivih boleznih, katere temeljni namen je zvišanje deleža precepljenosti. V prvi vrsti bi tako starše, ki svojih otrok ne cepijo iz nemedicinskih razlogov, inšpektoratu prijavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Predlog novele predvideva več ukrepov, s katerimi želijo zajeziti in znova dvigniti raven precepljenosti na 95 odstotkov, kolikor je potrebno za kolektivno imunost družbe. Med drugim predlagajo dodatni program v elektronskem registru cepljenih oseb, v okviru katerega bi sistem osebe, ki niso cepljene, evidentiral in podatke poslal pristojnim službam.

Predlagajo tudi, da starši otrok ne bi mogli več podati vloge za opustitev cepljenja neposredno pred komisijo za cepljenje. Starši, ki bi odklonili obvezno cepljenje svojega otroka, bi se morali udeležiti obveznega individualnega izobraževanja. Poleg tega predlagajo, da otroci, ki ne bi bili cepljeni zaradi nemedicinskih razlogov, ne bi mogli biti vpisani v javne vrtce oziroma javno financirane zasebne vrtce.

Po besedah poslanke SMC-ja Vlaste Počkaj so pri pripravi zakona povprašali za mnenje stroke in cepiteljev. Obvestilo, da bodo vložili predlog zakona, so poslali tudi ministrstvu za zdravje, od koder so po njenih besedah dobili neuradne informacije, da zakon podpirajo. Počkajeva je ob tem dejala, da od ministrstva za zdravje na tem področju ni bilo dosti narejeno, čeprav stopnja precepljenosti pada.

Podpora pediatrov

Poslanci SMC-ja skoraj v celoti podpirajo zakon, je dejala Počkajeva in dodala, da nekateri ne podpirajo predloga glede omejitve vpisovanja v vrtce, zato niso prispevali svojih podpisov. Novelo podpira tudi večina poslancev DeSUS-a, ki so prispevali podpise podpore, in poslanka iz poslanske skupine nepovezanih poslancev Mirjam Bon Klanjšček. Kot je dejala Počkajeva, tudi v SD-ju podpirajo cepljenje. Po njenih navedbah so se o podpori dogovarjali tudi s poslanci NSi-ja, predlog zakona bodo predstavili tudi Levici in SDS-u.

Podporo predlogu sta podala tudi kamniški pediater Denis Baš in pediater Marko Pokorn, ki poudarjata, da bi moral biti cilj družbe ohranitev precepljenosti na 95 odstotkov. Maja Sočan iz NIJZ-ja pa je dodala, da je ob nenehnem upadu precepljenosti "čas za akcijo". Po njenih besedah je treba razumeti predlagane spremembe kot poskus izboljšanja sistema.

L. L.