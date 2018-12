Poslovanje UKC Maribor, kljub visoki izgubi, boljše od načrtovanega

Posebno pozornost na današnji seji so namenili stanju dvigal v UKC Maribor. Kot je pojasnil pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije Bojan Vračko, v letu 2020 načrtujejo postavitev dodatnih dvigal na klinikah za ginekologijo in za kirurgijo. Postopek za slednje vodijo na ministrstvu za zdravje in naj bi bil trenutno v fazi priprave javnega razpisa.

Razpis za nakup dodatnega koronarografa pa bo treba ponoviti, saj je padel zaradi revizijskega zahtevka. Ministrstvo po besedah pomočnice direktorja UKC za nabavo Karin Jurše še ni objavilo novega razpisa, po novem pa naj bi zajemal le nakup naprave, medtem ko naj bi za potrebna gradbeno-obrtniška dela poskrbel klinični center. Računa, da bi napravo, ki bi pomembno skrajšala čakalne dobe za operacije srca, dobili v letu 2019.

V prihajajočem obdobju bodo nujna še vlaganja v informacijski sistem, saj je ta v slabem stanju. Prav tako se nameravajo lotiti prečiščevanja čakalnih vrst, a bi za to potrebovali dodatne kadre. "Če hočemo to kvalitetno opraviti, bi potrebovali vsaj 30 ljudi, ki bi bili zadolženi samo za to delo," je povedal Vogrin. Obenem je opozoril, da so v začaranem krogu. Dogaja se namreč, da se takoj, ko kje skrajšajo čakalne dobe, tam takoj pojavi dodaten priliv bolnikov.