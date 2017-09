Pri zdravljenju raka dojke številne vrzeli

Rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk

28. september 2017 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri zdravljenju raka dojk se pojavljajo številne vrzeli, ki jih javno zdravstvo ne pokriva v celoti, so danes opozorili v združenju za boj proti raku dojk Europa Donna.

Z letošnjimi humanitarnimi dogodki v okviru rožnatega oktobra, ki bo v središče postavil kakovost življenja po zdravljenju, bodo zbirali sredstva za Onkološki inštitut v Ljubljani za nakup naprave DXA. Z njo merijo sestavo telesnih tkiv pri ženskah, ki so na hormonskem zdravljenju po raku dojk ali rakih rodil. Ti vplivajo na strukturo nekaterih tkiv, tudi na kostnino.



Bolnice z rakom dojk zaradi številnih dejavnikov izgubljajo funkcionalno maso in kopičijo maščobno in vodno maso, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala vodja ambulante za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu Nada Rotovnik Kozjek.

Ker izguba funkcionalne mase vpliva na uspešen potek zdravljenja in kakovost življenja bolnic z rakom, je strokovno spremljanje sestave telesa lahko dodaten pozitiven dejavnik za bolj optimalno zdravljenje in spremljanje bolnic z rakom dojke, je dodala. "Meritve z napravo DXA so zlati standard," je poudarila.

Po besedah vodje državnega programa za obvladovanje raka Branka Zakotnika rak dojk z novimi dognanji na področju diagnostike in zdravljenja že zelo uspešno obvladujejo. Konec 80. let prejšnjega stoletja je v petih letih po diagnozi umrlo 40 odstotkov bolnic, v obdobju od leta 2010 do 2014 pa se je delež zmanjšal na 13,5 odstotka. Nova odkritja napovedujejo, da se bo v prihodnje še bolj zmanjševal, je poudaril.

V rožnatem oktobru se bodo zvrstili številni dogodki, med njimi reprezentančna nogometna tekma Slovenije in Škotske ter dobrodelna gledališka predstava Življenje je vrednota! v izvedbi Katja Dance Company, konec oktobra pa bo panevropska konferenca evropske zveze Europe Donne, je povedala nova predsednica slovenskega združenja Tanja Španić.

V Sloveniji za rakom dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, vsako leto zboli 1.300 žensk, moških pa približno deset. Letno za rakom dojk umre skoraj 400 žensk in pet moških.

Al. Ma.