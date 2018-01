Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! ŠOU v Ljubljani je eden izmed pobudnikov za ustanovitev Zdravstvenega doma za študente. Foto: BoBo Dodaj v

Priključitve študentskega zdravstvenega doma k Zdravstvenemu domu Ljubljana očitno ne bo

ŠOU ostro nasprotuje priključitvi

17. januar 2018 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo dogovor o povezovanju Zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi z Zdravstvenemu domu Ljubljana sklenili samo ob soglasju vseh sodelujočih.



Povezovanje Zdravstvenega doma za študente k Zdravstvenemu domu Ljubljana je v lanskem letu predlagalo ministrstvo za zdravje. A je informacija na noge dvignila študente, ki so takoj začeli na fakultetah in tudi elektronsko na spletni strani ŠOU v Ljubljani zbirati podpise pod peticijo proti ukinitvi zdravstvenega doma.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v decembru tudi sprejel predstavnike ŠOU-a v Ljubljani in Zdravstvenega doma za študente. Tako on kot ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc sta zagotovila, da morebitna združitev ne bi spremenila kakovosti zdravstvene oskrbe študentov. Od ministrstva pa je odvisno, ali bo prišlo do združitve.

