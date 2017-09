Projekt zgodnjega odkrivanja demence: polovica sodelujočih s slabšimi kognitivnimi sposobnostmi

Upad miselnih sposobnosti je lahko prvi pokazatelj demence

15. september 2017 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V okviru Adama - projekta zgodnjega odkrivanja demence pri starejši slovenski populaciji - se je testiralo 457 ljudi, rezultati testiranj pa so pokazali, da je polovica dosegla slabši rezultat kognitivnih sposobnosti.

To ne pomeni nujno, da imajo demenco, lahko pa je upad miselnih sposobnosti prvi pokazatelj te bolezni, pravi nevrolog Zvezdan Pirtošek, sicer strokovni vodja projekta, ki so ga izvajali med majem in julijem v osrednjeslovenski, pomurski, savinjski, gorenjski, dolenjski in obalno-kraški regiji.

Med 457 prostovoljci, ki so se udeležili projekta, je bilo 131 moških in 326 žensk, povprečno so bili stari 71,6 leta, je na današnji predstavitvi rezultatov povedal Pirtošek, ki je sicer zdravnik nevrolog na kliničnem oddelku za bolezni živčevja nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Preiskave, ki so vključevale vprašalnike, intervjuje in meritve s pomočjo EEG-tehnologije, so izvedli na osebah, ki so izjavile, da so brez diagnosticiranih motenj miselnih in spominskih funkcij. To pomeni, da so menili, da so v tem smislu zdravi.

Večja odstopanja od normalnih rezultatov

A tudi na teh domnevno kognitivno neoškodovanih ljudeh je test spominskih in miselnih sposobnosti pokazal nekatera večja odstopanja od normalnih rezultatov. Kar 38 odstotkov oziroma 170 sodelujočih je doseglo slabši rezultat kognitivnih sposobnosti od zdrave populacije. Še dodatnih 12 odstotkov je bilo mejnih. Skupaj je kar 50 odstotkov ljudi, od tistih, ki so menili, da so zdravi, doseglo nižje ocene kognitivnih sposobnosti od mejnih norm za zdravo populacijo, je povedal Pirtošek.

Kot je dodal, bi lahko to nakazovalo, da je demenca v Sloveniji pri nas bistveno premalo prepoznana, kar pomeni, da med nami živi veliko ljudi, ki imajo demenco, pa za to ne vedo. Je pa dodal, da bi lahko sklepali, da so se projekta v večji meri udeležili ljudje, ki imajo družinsko nagnjenost k demenci oz. ljudje, ki morda že čutijo, da njihove miselne sposobnosti pešajo, kar ni nujno, da takšnega odstotka ljudi s kognitivnimi težavami ni mogoče preprosto posplošiti na širšo populacijo take starosti.

Svetujejo obisk osebnega zdravnika

Udeleženci projekta bodo po besedah Manuela Kurana iz družbe za aplikativno nevroznanost Blckb, ki je pobudnik projekta, v prihodnjih dveh tednih po pošti prejeli rezultate. K rezultatom bo priložena brošura projekta, prav tako nasvet, kdaj in na koga se obrniti, če so bili rezultati testiranja slabši.

Pirtošek svetuje tistim, ki so dosegli slabše rezultate, naj se odpravijo k osebnemu zdravniku, če tudi sicer pri vsakodnevnih opravilih opažajo težave s spominom in miselnimi sposobnostmi. Skupaj z osebnim zdravnikom pa bosta potem določila, ali je potrebna nadaljnja diagnostika pri nevrologu ali psihiatru, ki lahko potrdita diagnozo demence.

