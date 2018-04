Protest proti zakonu, ki bi prepovedal vpis necepljenih otrok v javne vrtce

Novelo zakona o nalezljivih boleznih je vložil SMC

16. april 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Trgu republike v Ljubljani je potekal protest proti sprejetju novele zakona o nalezljivih boleznih. Organiziralo ga je Združenje za naravni razvoj.

"Statistično gledano je odstotek necepljenih otrok zelo nizek, in tako bo tudi ostalo, kot je na primer v Nemčiji in drugih državah, ki imajo prostovoljno cepljenje. Starši še vedno cepijo svoje otroke. Problem je v tem, da se v Sloveniji stranski učinki cepljenja sploh ne spremljajo," je povedal predsednik Združenja za naravni razvoj otrok Boris Potočar.

Ob tem je opozoril je na pravno mnenje Mateja Avblja, ki je ocenil, da je predlog novele pomanjkljiv in neprimeren za nadaljnjo zakonodajno obravnavo, in izpostavil neprimernost predlaganih ukrepov predvsem zaradi prepovedi obiskovanja vrtcev in nekaterih drugih izobraževalnih ustanov ter posledično prisiljevanja staršev v obvezno samoplačniško izobraževanje. Zaradi tega je po njegovem mnenju predlog novele v nasprotju z ustavo.

Govornica na protestu Aleksandra Ambrož je dejala, da le od en do dva odstotka otrok zbolita zaradi cepljenja, vendar vseeno poudarja, da je od starša odvisno, ali je pripravljen tvegati zdravje lastnega otroka.

Slabo izkušnjo s cepivi je imela tudi protestnica Saša Pustovrh. "Pediatrinja je potrdila, da je moja hčerka zbolela za možganskim encefalitisom zaradi cepiva. Pojasnila mi je, da bom lahko vesela, če hčerka ne bo ostala hroma in v kartoteko zapisala, da cepljenja zanjo več ne dovoli," je pojasnila.

Ko se je odločila, da hčerke ne bo več cepila, je zanjo komaj našla osebnega zdravnika. "Če novelo sprejmemo, bo še teže, otroka si pa več ne upam izpostavljati cepivom," je povedala. Zaradi takšne izkušnje ne bo pustila cepiti niti druge hčerke.

Novelo zakona so v začetku februarja vložili poslanci SMC-ja. Novela predvideva več ukrepov, med drugim predlagajo dodatni program v elektronskem registru cepljenih oseb, v okviru katerega bi sistem osebe, ki niso cepljene, evidentiral in podatke poslal pristojnim službam.

Predlagajo tudi, da starši ne bi mogli več podati vloge za opustitev cepljenja neposredno pred komisijo za cepljenje. Starši, ki bi odklonili obvezno cepljenje svojega otroka, bi se morali udeležiti obveznega individualnega izobraževanja. Poleg tega predlagajo, da otroci, ki ne bi bili cepljeni zaradi nemedicinskih razlogov, ne bi mogli biti vpisani v javne vrtce oz. javnofinancirane zasebne vrtce.

Predvideno je, da bo DZ to novelo obravnaval še v tem mesecu. Predsednik parlamentarnega odbora za zdravstvo Tomaž Gantar (DeSUS) je napovedal, da bo sejo odbora, na kateri bi obravnavali predlog novele, sklical za prihodnji ponedeljek.

Vprašanje pa je, ali bodo na seji sploh sklepčni, saj tako v DeSUS-u kot SD-ju napovedujejo, da se obravnave ne bodo udeležili. V obeh strankah so namreč že pred nekaj dnevi napovedali, da ne bodo sodelovali pri obravnavi zakonov, ki so jih vložili poslanci.

"Po eni strani govorimo o pomembni tematiki, to je cepljenje. A za to je potreben zakon, usklajen z vsem, kar je treba vanj vključiti. Ocenjujemo, da predlog novele ni dovolj pripravljen, da bi ga tik pred zdajci ob koncu mandata morali sprejeti," je dejal Gantar.

Užaloščena predlagateljica zakona

Prvopodpisana pod zakon, poslanka SMC-ja Vlasta Počkaj, pa vseeno upa, da bo zakonu uspelo skozi parlamentarni postopek. Sicer pa jo je današnji protest užalostil. Spomnila je, da zakonodaja obstaja že od osamosvojitve Slovenije in je cepljenje že obvezno, s predlogom zakona pa želijo v nekaj členih to poudariti.

Strinja se, da smo sicer proti koncu mandata DZ-ja, a je obenem spomnila, da se tudi v medijih veliko govori o padcu precepljenosti. "V naši bližini so se pojavile nalezljive bolezni in epidemije, tudi smrtni primeri so v naši okolici, zato je skrajni čas, da se stori nekaj v to smer," je prepričana.

G. C.