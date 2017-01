Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Ginekologi so imeli na silvestrovo veliko dela. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi deček rojen v Kranju, prva deklica v Ljubljani

Zadnji lanski porod v slovenskih porodnišnicah v Kranju

1. januar 2017 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kot prvi novorojenček v novem letu je v Kranju na svet privekal deček, in sicer že minuto čez polnoč, prva deklica pa se je rodila v Ljubljani ob 1.33.

Na prvi dan novega leta so mamice poleg Kranja in Maribora že rodile tudi v porodnišnicah v Ljubljani, Murski Soboti, Celju, Novem mestu in na Jesenicah, drugje pa so nekaj po 8. uri novorojenčke še pričakovali.

Kot so sporočili z UKC-ja Ljubljana, se je do 6. ure zjutraj rodilo že pet otrok, trije dečki in dve deklici. Na silvestrovo so sicer imeli 12 porodov, od tega štiri deklice in osem dečkov. Skupno so v Ljubljani opravili 5.952 porodov, od tega 198 dvojčkov, decembra pa so se dvakrat rodili tudi trojčki, je povedal glavna medicinska sestra na KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKC-ja Ljubljana Urša Vozelj.

Zadnji porod v slovenskih porodnišnicah v preteklem letu je bil v Kranju. Na silvestrovo ob 23.12 se je v tamkajšnji porodnišnici rodila deklica. Zadnji deček, rojen lani v slovenskih porodnišnicah, pa se je rodil ob 22.08 v Ljubljani.

V celjski porodnišnici se je ob 5.09 rodil deček, prav tako je deček prvi novorojenček v letošnjem letu v novomeški porodnišnici. Rodil se je ob 6.08. Tudi na Jesenicah so na svet pospremili dečka ob 3.08, v Mariboru pa se je ob 4.41 rodila deklica, tako kot tudi v Murski Soboti ob 5.05.

K. T.